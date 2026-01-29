Dyshoi për tradhti, gruaja i pret organin burrit dhe e hedh në tualet

Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Korenë e Jugut, ku një grua 58-vjeçare është dënuar me shtatë vite burg pasi sulmoi bashkëshortin e saj, duke i shkaktuar dëmtime të rënda fizike, pas dyshimeve se ai e kishte tradhtuar.
Ngjarja ka ndodhur në gusht të vitit 2024. Sipas hetimeve, burri 50-vjeçar ishte gjetur duke fjetur në një ambient publik, nën efektin e alkoolit, kur u sulmua nga bashkëshortja e tij. Gruaja ka përdorur një mjet të mprehtë për t’i shkaktuar dëmtime serioze, ndërsa më pas ka hedhur pjesë të trupit në tualet, duke pamundësuar ndërhyrjen e plotë kirurgjikale.
Pas sulmit, burri u transportua me urgjencë në spital, ku iu nënshtrua një operacioni që i shpëtoi jetën. Megjithatë, ai ka pësuar pasoja të përhershme fizike dhe psikologjike, sipas raportimeve nga gjykata.
Në mënyrë të pazakontë, viktima ka kërkuar nga gjykata një dënim më të butë për bashkëshorten, duke deklaruar se kishte arritur një marrëveshje me të dhe se e kuptonte gjendjen e saj emocionale në momentin e ngjarjes.
Autoritetet bëjnë me dije se sulmi ishte i planifikuar. Gruaja dyshohet se kishte ndërmarrë veprime për të monitoruar lëvizjet e bashkëshortit, përfshirë përdorimin e një hetuesi privat dhe pajisjeve GPS, me ndihmën e vajzës së saj, përpara se të kryente aktin e dhunshëm.
Rasti ka hapur sërish debat në Korenë e Jugut mbi dhunën në familje, shëndetin mendor dhe nevojën për ndërhyrje të hershme institucionale në rastet e konflikteve të rënda familjare.
