Zodiaku Ekstrem/ Do’s & Don’ts, e premte 30 janar 2026

Këshillë e veçuar: Bricjap, sot duhet të jeni mjaft të kujdesshëm në diskutime dhe marrëveshje
Zodiaku ekstrem për sot: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për të gjitha shenjat e horoskopit këtë të premte 30 janar 2026 nga astrologia e njohur greke, Angeliki Manousaki.
Mosmarrëveshje të vjetra, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, krijimtari dhe ndryshime në horizont.
Do’s dhe Don’ts vijnë për të vendosur rregull – tek situatat dhe tek vetja jote. Ky është Zodiaku Ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë.
Dashi
DUHET:
Dëshiron të gjesh dhe të provosh të drejtën tënde, por shmang ta mbysësh tjetrin kur përpiqet edhe ai të shprehë mendimin e vet. Në punë ka gjithmonë ndonjë çështje që të shqetëson, ndaj përpiqu të organizohesh më mirë dhe lëri veprimet impulsive për një moment tjetër.
NUK DUHET:
Mos lejo që emocionet e sotme të të turbullojnë gjykimin. Mos vepro me nxitim apo reagim të menjëhershëm për shkak të zhvillimeve të reja. Mos u zhyt vetëm te problemet personale, sepse nuk do të shohësh qartë as gjërat më bazike. Mos fol hapur e pa filtra nga tensioni.
Demi
DUHET:
Kujdes i madh në biseda dhe marrëveshje sot, për të shmangur keqkuptime më vonë. Ndiq instinktin tënd dhe jo informacionet që të sjellin të tjerët, sepse jo gjithçka është e saktë. Në punë, organizimi dhe qetësia janë thelbësore.
NUK DUHET:
Mos lejo që prapaskenat të shtrembërojnë situatat dhe të të ekspozojnë. Mos fol shumë, sidomos nëse nuk e di saktë si qëndron e vërteta. Mos u tërhiq nga stresi dhe presioni drejt vendimeve të gabuara.
Binjakët
DUHET:
Tregohu më i kujdesshëm si në çështjet financiare, ashtu edhe në ato profesionale. Shmang veprimet impulsive dhe vendimet e menjëhershme që mund të të bëjnë të humbasësh kontrollin. Vendos prioritete pa ushtruar presion shtesë mbi veten.
NUK DUHET:
Mos qëndro vazhdimisht në tension për shkak të atmosferës së çuditshme. Mos mendo se gjithçka rreth teje është e paqartë pa u përpjekur ta sqarosh. Mendimet dhe bisedat e sotme mund të sjellin keqkuptime – pranoje dhe mos u çudit.
Gaforrja
DUHET:
Shmang stresin dhe presionin për të përshpejtuar situatat. Gjërat vijnë kur është koha e duhur. Ndalo reagimet impulsive dhe nervoze duke mos i marrë të gjitha personalisht. Trego kujdes në menaxhimin financiar dhe vendos përparësi në detyrat e tua.
NUK DUHET:
Mos e vështirëso jetën kur duhet të marrësh vendime të rëndësishme. Mos lejo paqartësinë dhe dyshimet të të mbushin me ankth. Disa gjëra që dëgjon mund të mos jenë të vërteta – por as mos i përjashto menjëherë.
Luani
DUHET:
Kujdes çfarë mendimesh pranon, sepse sot ka shumë keqinformim. Disa sjellje mund të të irritojnë, por ruaj qetësinë dhe mos reagoni menjëherë. Sqaroi gjërat fillimisht në mendjen tënde dhe pastaj fol.
NUK DUHET:
Mos u ngurtëso në këndvështrimin tënd dhe mos i shih situatat vetëm nga një anë. Kjo sjell keqkuptime dhe nervozizëm. Mos u distanco nga njerëzit e gabuar.
Virgjëresha
DUHET:
Ajo që sheh dhe ajo që dëgjon nuk përputhen dhe kjo është normale. Kujdes mënyrën si i trajton gjërat. Mos u kap pas çdo detaji. Dëgjo edhe mendime të tjera për të krijuar një pamje më të plotë dhe për të marrë vendime më të sakta.
NUK DUHET:
Mos lejo dyshimet të turbullojnë plotësisht gjykimin. Kjo mund të sjellë keqkuptime me miqtë ose largime të panevojshme. Mos fol me ton të ashpër dhe shmang deklaratat e rënda.
Peshorja
DUHET:
Lëre mënjanë kokëfortësinë dhe shiko alternativa të tjera. Askush nuk është i pagabueshëm. Organizo më mirë lëvizjet e tua për të ulur tensionin.
NUK DUHET:
Atmosfera në punë është e çuditshme, por kjo nuk do të thotë se duhet të humbasësh orientimin. Mos lejo kolegët të të mashtrojnë ose të të devijojnë nga e vërteta.
Akrepi
DUHET:
Merr pjesë në biseda, por mbaj shënim kush i thotë gjërat. Shmang reagimet në nerva dhe mos mbro palë të treta.
NUK DUHET:
Mos u ngatërroni nga fjalë të shtrembëruara ose mendime personale të të tjerëve. Mos u bë nervoz apo i prerë në komunikim dhe mos u bë kokëfortë nga emocionet.
Shigjetari
DUHET:
Kujdes me premtimet, si ato që jep, ashtu edhe ato që merr. Trego maturi në bisedat financiare dhe shmang fjalët e mëdha. Mbaj pritshmëri realiste.
NUK DUHET:
Mos u nervozo nga tensioni i ditës. Mos i shih gjërat vetëm nga një kënd. Mos lejo askënd të të largojë nga e vërteta që kërkon.
Bricjapi
DUHET:
Trego kujdes në marrëveshje dhe biseda, sidomos në aspektin financiar. Sigurohu që rreziku është i vogël dhe bashkëpuno vetëm me njerëz të besueshëm.
NUK DUHET:
Mos u besoni verbërisht miqve dhe bashkëpunëtorëve. Mos lejo emocionet e tepruara të të çojnë në shpërthime ose izolim.
Ujori
DUHET:
Kontrollo mirë axhendën dhe detyrat që ke për sot, sepse dita është e ngarkuar. Mos reagoni me nerva dhe verifiko informacionin përpara se të mbash qëndrim.
NUK DUHET:
Mos u ndiko nga paqartësia apo nga informacione të pasakta. Mos lejo keqkuptimet të prishin ekuilibrin dhe mos i merr gjërat personalisht.
Peshqit
DUHET:
Forco anën tënde krijuese dhe shprehu hapur. Në dashuri, trego kujdes për të mos rënë sërish në situata të vjetra zhgënjyese. Mbaj distancë kur duhet për të parë qartë.
NUK DUHET:
Mos u dekurajo nga ajo që zbulon. Mos lejo lodhjen dhe nervat të të udhëheqin. Mos injoro as intuitën dhe as vëmendjen ndaj detajeve kur merr vendime të rëndësishme.
Dy fjalë rreth Angeliki Manousaki
Angeliki është astrologia më “cool” e brezit Gen Z. Me personalitetin e saj unik, ajo u shndërrua shumë shpejt në një nga figurat më të dashura të Instagramit.
Angeliki i thotë gjërat ashtu siç janë dhe nuk i ledhaton veshët askujt – edhe kur e vërteta dhemb. Qëllimi i saj është të ndihmojë të rinjtë të përballojnë uljet dhe ngritjet e marrëdhënieve në kohët moderne. Dhe le të mos fshihemi pas gishtit: ajo di dy-tre gjëra më shumë për marrëdhëniet e dështuara, ndaj edhe ky është një nga temat e saj të preferuara për diskutim. Megjithatë, në vend që të fokusohet te negativja, Angeliki i inkurajon ndjekësit e saj të mësojnë nga gabimet dhe të dalin më të fortë, duke ndjekur jetën dhe përvoja të reja.
Pavarësisht nëse jeni admirues i zjarrtë i astrologjisë apo thjesht kërkoni një këndvështrim të sinqertë për jetën dhe dashurinë, Angeliki është astrologia e zemrës suaj!
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
