Pas Ramës, Netanjahu nderon me dekoratën e lartë Milorad Dodik

IZRAEL- Kryeministri izraelit, Benjamin Netanjahu ka nderuar me dekoratën e lartë ish-presidentin e Republikës Srpska të Bosnje, Milorad Dodik. Dodik u prit zyrtarisht dhe u nderua me çmimin “Jabotinsky për Lirinë”, një nga dekoratat më të larta të shtetit të Izraelit.
Çmimi iu dorëzua nga Kryetari i Knessetit, Amir Ohana. Ata e vlerësuan Dodik, për rolin e tij në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe mes Izraelit dhe Republikës Srpska. Në lajmet e publikuara nga media dhe në rrjetet sociale, Dodik shihet duke marrë këtë dekoratë
