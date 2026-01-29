Qumështi për foshnja Aptamil po tërhiqet me urgjencë nga tregu, njofton AKU

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka njoftuar këtë të enjte për tërheqjen e menjëhershme nga tregu të një produkti qumështi për foshnje, pas një sinjalizimi të ardhur nga Sistemi Evropian i Alarmit për Sigurinë Ushqimore (RASFF).
Gjatë kontrolleve zyrtare të kryera nga autoritetet në Gjermani, është konstatuar prania e substancës cereulide, një toksinë e rrezikshme e prodhuar nga bakteri Bacillus cereus, në një produkt të destinuar për ushqimin e foshnjave.
Sipas njoftimit të AKU-së, bëhet fjalë për produktin Aptamil 1 Pronutra Advanced, ambalazh 800 gram, me numër artikulli 172911 dhe datë skadence 10 nëntor 2026.
Autoriteti bën me dije se trupat inspektuese janë angazhuar në terren për të verifikuar praninë e produktit dhe për të realizuar tërheqjen e tij të menjëhershme nga të gjitha pikat e tregtimit.
AKU u bën thirrje konsumatorëve që kanë blerë këtë qumësht për foshnje dhe e kanë ende në përdorim, ta kthejnë atë në pikat e shitjes ku është blerë dhe të shmangin çdo konsumim të mëtejshëm të produktit.
Më herët AKU njoftoi këto ditë edhe tërheqjen nga tregu të lotit të formulës për foshnjë “NAN 1 OPTIPRO” 800g, njoftim ky i bërë nga kompania prodhuese Nestle si masë parandaluese pas zbulimit të pranisë së bakterit cereulide në këtë produkt në subjektin prodhues në Holandë.
Njoftimi i plotë
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit informon opinionin publik mbi njoftimin me numër reference 2026.0663 të ardhur nga Sistemi RASFF. Gjatë kontrolleve zyrtare të kryera në Gjermani, është konstatuar prani e substancës cereulide, një toksinë e prodhuar nga bakteri Bacillus cereus në formulë për infant. Të dhënat e produktit:
Emri i produktit: APTAMIL 1 PRONUTRA 800G ADVANCED; Numri i artikullit 172911; Data e Skadencës: 10/11/2026
Trupat inspektuese në terren janë angazhuar në verifikimin dhe tërheqjen e menjëhershme të produktit nga tregu.
AKU i bën thirrje konsumatorëve nëse e kanë blerë këtë produkt dhe e kanë gjendje, ta kthejnë atë në pikat e shitjes.
