Rogerti i përmendi vëllain e Gjestit, që humbi jetën, Gimbo shpërthen ndaj banorit

Një debat i fortë ka përfshirë shtëpinë e Big Brother VIP, ku banorët Dj Gimbo dhe Rogerti janë përplasur ashpër pas një deklarate të ndjeshme që lidhet me vdekjen e vëllait të Gjestit.
Situata u tensionua kur Rogerti i kujtoi Gimbos tragjedinë familjare, duke e pyetur për rrethanat e ndodhjes së saj. Ky veprim u konsiderua nga Gimbo si i papërshtatshëm dhe i papranueshëm për kontekstin e lojës.
I prekur emocionalisht, Dj Gimbo foli më pas në dhomën e rrëfimit, ku shpërtheu në lot, duke shprehur dhimbjen e thellë që, sipas tij, i është rikthyer nga përmendja e kësaj ngjarjeje.
“Gjithçka mund të jetë lojë, por kjo jo. Ky rast më ka mbytur shpirtërisht, më ka rrëzuar. E kam pasur vëlla të vogël dhe vetëm zemra ime e di çfarë kam kaluar. Kjo nuk duhet të përdoret për lojë”, u shpreh ai mes emocionesh.
Deklarata e Gimbos ka ngjallur reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, ndërsa ndjekësit e formatit kanë ngritur diskutime mbi kufijtë etikë të debatit dhe përdorimin e temave të ndjeshme personale në një reality show.
