Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rogerti i përmendi vëllain e Gjestit, që humbi jetën, Gimbo shpërthen ndaj banorit
Transmetuar më 29-01-2026, 21:01

Një debat i fortë ka përfshirë shtëpinë e Big Brother VIP, ku banorët Dj Gimbo dhe Rogerti janë përplasur ashpër pas një deklarate të ndjeshme që lidhet me vdekjen e vëllait të Gjestit.

Situata u tensionua kur Rogerti i kujtoi Gimbos tragjedinë familjare, duke e pyetur për rrethanat e ndodhjes së saj. Ky veprim u konsiderua nga Gimbo si i papërshtatshëm dhe i papranueshëm për kontekstin e lojës.

I prekur emocionalisht, Dj Gimbo foli më pas në dhomën e rrëfimit, ku shpërtheu në lot, duke shprehur dhimbjen e thellë që, sipas tij, i është rikthyer nga përmendja e kësaj ngjarjeje.

“Gjithçka mund të jetë lojë, por kjo jo. Ky rast më ka mbytur shpirtërisht, më ka rrëzuar. E kam pasur vëlla të vogël dhe vetëm zemra ime e di çfarë kam kaluar. Kjo nuk duhet të përdoret për lojë”, u shpreh ai mes emocionesh.

Deklarata e Gimbos ka ngjallur reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, ndërsa ndjekësit e formatit kanë ngritur diskutime mbi kufijtë etikë të debatit dhe përdorimin e temave të ndjeshme personale në një reality show.

Nëse dëshiron:

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...