Putin pranon armëpushim me Ukrainën, njofton Presidenti Donald Trump

Trump thotë se Putini ka rënë dakord të pezullojë sulmet ndaj kryeqytetit ukrainas
Donald Trump ka deklaruar se Vladimir Putin ka rënë dakord të mos qëllojë ndaj Kievit për një javë, pasi presidenti amerikan i ka kërkuar personalisht homologut rus të ndalojë sulmet për shkak të të ftohtit ekstrem në kryeqytetin ukrainas.
Trump tha se ishte “i lumtur” që Putini pranoi kërkesën e tij. “Unë personalisht i kërkova presidentit Putin të mos qëllojë mbi Kievin dhe qytetet e tjera për një javë gjatë kësaj… vale të jashtëzakonshme të ftohti,” tha Trump gjatë një mbledhjeje të kabinetit të enjten. “Dhe ai ra dakord ta bëjë këtë. Dhe duhet ta them, ishte shumë e këndshme.”
Ai shtoi se persona pranë tij i kishin thënë të mos “shpenzonte kot” një telefonatë me presidentin rus, sepse kërkesa e tij me shumë gjasa do të refuzohej.
Zyrtarë ukrainas i thanë Financial Times se disa përpjekje të mëparshme nga ana e tyre për të siguruar një armëpushim të përkohshëm me Rusinë kishin dështuar. Në vend të kësaj, sulme të vazhdueshme me dronë dhe raketa kanë goditur çdo ditë infrastrukturën kritike, ndërsa Rusia përpiqet ta detyrojë Ukrainën të dorëzohet.
Këto bombardime kanë lënë pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë miliona njerëz, mes temperaturave nën zero.
Kaja Kallas, diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian, tha të enjten se Ukraina po përballet me një “katastrofë humanitare”. “Është një dimër shumë i vështirë dhe ukrainasit po vuajnë vërtet. Aty po vjen një katastrofë humanitare,” u shpreh ajo.
“Jemi shumë të lumtur” që Rusia pranoi të ndalojë zjarrin, sepse raketat që bien mbi ukrainasit në këto temperatura ekstreme “nuk janë ajo për të cilën ata kanë nevojë”, tha Trump.
Zyra e presidentit të Ukrainës nuk reagoi menjëherë për zhvillimin. Megjithatë, një zyrtar i lartë pranë presidentit Volodymyr Zelenskyy tha se Kievi ende nuk kishte marrë konfirmim nga Rusia apo SHBA se një armëpushim energjetik kishte hyrë në fuqi.
“Nëse Rusia nuk do ta godasë Ukrainën, atëherë Ukraina do ta mbështesë këtë. Ukraina nuk do të kundërpërgjigjet,” tha zyrtari.
Ideja e një të ashtuquajturi armëpushim për energjinë u diskutua fillimisht mes zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas gjatë bisedimeve të paqes në Abu Dhabi fundjavën e kaluar, sipas dy personave të njohur me çështjen dhe një zyrtari të lartë ukrainas të përfshirë në bisedime.
Sipas tyre, ishte delegacioni amerikan ai që propozoi që Ukraina dhe Rusia të bien dakord për ndalimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike të njëra-tjetrës, si një masë vullneti të mirë dhe një hap drejt uljes së tensioneve, në një klimë negociatash të vështira.
“Nëse ata janë gati të flasin për një lloj armëpushimi, qoftë edhe të përkohshëm, ia vlen të merret parasysh,” i tha FT-së zyrtari i lartë ukrainas. “Ne e duam këtë.”
Sulmet e Rusisë ndaj infrastrukturës kritike të Ukrainës në javët e fundit e kanë zhytur Kievin dhe disa rajone të tjera të vendit në të ftohtë dhe errësirë, në dimrin më të ashpër të luftës. Temperaturat kanë arritur deri në minus 20 gradë Celsius ditët e fundit dhe pritet të bien edhe më shumë javën e ardhshme.
Në fjalimin e tij mbrëmjen e së mërkurës, Zelenskyy tha se shërbimet e inteligjencës e kishin paralajmëruar se Rusia po planifikonte një tjetër sulm të madh ajror ndaj Ukrainës dhe se Kievi ende nuk kishte marrë konfirmim nga Moska se ajo kishte rënë dakord të ndalonte breshëritë me raketa dhe dronë.
“Ajo që shohim është se Rusia po godet çdo ditë infrastrukturën tonë energjetike,” tha një zyrtar i lartë ukrainas.
SHBA-ja, Ukraina dhe Rusia pritet të zhvillojnë bisedime të tjera që javën e ardhshme.
“Bisedimet do të vazhdojnë pas rreth një jave,” tha i dërguari special i Trumpit, Steve Witkoff, gjatë mbledhjes së kabinetit në Uashington. Witkoff, dhëndri i Trumpit Jared Kushner dhe sekretari i ushtrisë amerikane Dan Driscoll ishin në Abu Dhabi fundjavën e kaluar për bisedime trepalëshe.
Foto: Drew Angerer/AFP via Getty Images
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
