Balluku i kërkon Gjykatës së Lartë t’i kthehet pasaporta ndërkombëtare

Zv/kryeministrja Belinda Balluku ka paraqitur këtë të enjte një rekurs në Gjykatën e Lartë kundër masës së ndalimit të daljes jashtë vendit. Rekursi është dorëzuar në sekretarinë e Apelit të Posaçëm nga përfaqësuesit e saj ligjorë dhe pritet të regjistrohet zyrtarisht në Gjykatën e Lartë, ku më pas do të hidhet shorti për caktimin e gjyqtarit relator që do të shqyrtojë çështjen.
Balluku ka kundërshtuar konkretisht masën e bllokimit të pasaportës. Ndërsa për masën e pezullimit nga detyra, Apeli i Posaçëm nuk u shpreh gjatë shqyrtimit të ankimit, pasi kjo çështje ndodhet aktualisht në Gjykatën Kushtetuese.
Masa e ndalimit të daljes nga vendi ishte vendosur më herët nga Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), në kuadër të procedimit penal ku Belinda Balluku figuron si e pandehur, sipas njoftimit zyrtar të SPAK.
Pas komunikimit të akuzës, SPAK ka kërkuar edhe pezullimin e Ballukut nga detyra e zv/kryeministres dhe ministres së Energjisë dhe Infrastrukturës. Ky vendim është ankimuar nga qeveria në Gjykatën Kushtetuese, ku tashmë është zhvilluar edhe një seancë publike plenare dhe pritet shpallja e vendimit në vijim.
