Polici ‘skandaloz’ në Holandë qëllon me shkelma barkut dhe shkop dy gra. Video

Një incident i rëndë është raportuar së fundmi jashtë një qendre tregtare në Holandë, ku një efektiv policie shfaqet duke përdorur forcë fizike ndaj dy grave myslimane.
Sipas pamjeve që qarkullojnë në rrjetet sociale, dy gratë sapo kishin dalë nga qendra tregtare kur u përfshinë në një përplasje me punonjësin e policisë. Në video, efektivi shihet duke goditur njërën prej grave me shkelm në zonën e barkut.
Në vijim të ngjarjes, gruaja tjetër reagon duke e goditur policin me një qese. Pas këtij veprimi, situata përshkallëzohet, ndërsa efektivi përdor shkopin e gomës për të goditur të dyja gratë.
Pamjet kanë shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik, me komente kritike ndaj sjelljes së policit dhe përdorimit të forcës ndaj qytetarëve. Deri më tani, autoritetet nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare mbi rrethanat e incidentit apo masat e mundshme disiplinore.
