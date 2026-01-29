Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndërhyri për të shpëtuar kolegen nga sulmi me thikë i babait, përkeqësohet gjendja e Onardit në Durrës
Transmetuar më 29-01-2026, 14:39

Djali 35 vjeçar Onard M., i cili u plagos tre ditë më parë pasi ndërhyri për të shuar një konflikt familjar në Durrës, është transferuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.

35-vjeçarit, nga plagosja me thikë, i është dëmtuar trakeja dhe për pasojë kishte hyrje ajri në mushkëri.

Sipas familjarëve, Memlika ndodhet aktualisht në reanimacion, ndërsa mjekët po ndjekin nga afër gjendjen e tij, e cila është përkeqësuar me kalimin e ditëve.

Ngjarja ndodhi gjatë një përleshjeje mes 56-vjeçarit Mikel Ndoj dhe vajzës së tij 24-vjeçare, Xh. Ndoj, e cila mbeti gjithashtu e plagosur.

Onardi, i gjendur rastësisht aty, ndërhyri për të ndalur sherrin, por përfundoi i lënduar rëndë.

Në njoftimin zyrtar të Policisë së Durrësit, të publikuar të hënën, bëhej me dije se të dy të plagosurit ndodheshin në spitalin rajonal dhe ishin jashtë rrezikut për jetën.

Megjithatë, me kalimin e ditëve, gjendja e 35-vjeçarit është rënduar, duke bërë të domosdoshëm transferimin e tij në një strukturë spitalore të specializuar.

Autoritetet vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

