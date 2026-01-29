Ka 20 ditë i humbur pas aksidentit, vëllai i Jurgen Karajt: ‘Dua ta gjej që ta di ku ta qaj’!

Endrit Karaj, vëllai i Jurgen Karajt, trupi i të cilit vijon të jetë i zhdukur prej 20 ditësh pas aksidentit, ka bërë një apel publik për ndihmë, duke thënë se kërkimet vazhdojnë, por deri më tani nuk ka asnjë shenjë.
Ai tregoi se vëllai i tij kishte dalë me shokët dhe u aksidentua me njërin prej tyre, ndërsa që nga ai moment nuk dihet se ku ka përfunduar trupi.
“Këto kanë qenë ditë shumë të vështira, tepër të vështira. U bënë plot 20 ditë që kërkojmë: unë, policia dhe njerëzit e mi të afërt, por ende asgjë.
Natën e ngjarjes ai ka qenë me shokët dhe ka ndodhur aksidenti. Unë nuk kam qenë në Shqipëri dhe nuk e di saktësisht si ka ndodhur.
Deri tani po na ndihmojnë ushtria, bashkia, FNSH-ja e Shkodrës dhe banorët e zonës, pa përjashtim. Dua vetëm ta gjej, që të di ku ta qaj, të di se ku prehet që t’i çoj një lule. E kemi kërkuar kudo, por nuk ka asnjë shenjë deri më tani”, – u shpreh ai.
Aksidenti i rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të 9 janarit 2026 kur një automjet u aksidentua në një përrua në fshatin Darsë të Klosit.
I riu po udhëtonte si pasagjer në makinë, e cila drejtohej nga Andi Losha. Ky i fundit u largua nga vendi i ngjarjes pa njoftuar policinë dhe pa i dhënë ndihmë pasagjerit.
