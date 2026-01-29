Prizren: Prokuroria interviston të dyshuar të rinj për manipulim votash pas rinumërimit

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar se një grup i dytë i të dyshuarve po merret në pyetje lidhur me dyshimet për manipulim të votave gjatë zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit 2025. Ky hetim vjen pas rinumërimit të plotë të votave në këtë komunë, ku u konstatuan mospërputhje të konsiderueshme në votat e kandidatëve për deputetë.
Në njoftimin e publikuar në Facebook, prokuroria thekson se mori informacion shtesë mbi rastet e dyshuara dhe se të intervistuarit mund të kenë kryer vepra penale si shkelje të të drejtave të votimit, korrupsion zyrtar dhe shkelje të detyrës zyrtare. Numri i të dyshuarve që po intervistohen nuk është bërë publik.
Ky është operacioni i dytë në Prizren, pas aksionit të javës së kaluar ku mbi 100 persona u ndaluan, përfshirë 22 komisionerë dhe një vëzhgues, të cilët u dërguan në paraburgim për një muaj. Hetimet e fundit kanë vënë në dukje se disa kandidatë, kryesisht të Partisë Demokratike të Kosovës, humbën mbi 2,000 vota secili pas rinumërimit, përfshirë një kandidat me mbi 6,000 vota të hequra, pasi komisioni konstatoi vota të pavlefshme të shtuar gabimisht. Kandidatët e partive tjera si LVV, LDK dhe AAK gjithashtu humbën vota, por në numër më të vogël.
Operacioni i ri ndodh një ditë pas ndalimit të 15 kryesuesve zgjedhorë në Malishevë, ku u sekuestruan dhe kontrolluan 18 kryesues dhe 50 komisionerë për pjesëmarrje në numërimin e votave. Hetime të ngjashme po kryhen edhe në Ferizaj dhe Drenas.
Megjithatë, sipas autoriteteve zgjedhore, rinumërimi dhe hetimet nuk pritet të ndikojnë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, dhe Lëvizja Vetëvendosje, partia fituese me mbi 51% të votave, do të mund të formojë qeverinë e re pas certifikimit të rezultateve në fillim të shkurtit.
Në Kosovë, manipulimi i votave konsiderohet vepër penale dhe dënohet me burgim, megjithatë raportimet e fundit nga organizata joqeveritare ÇOHU tregojnë se mbi 90% e rasteve për manipulime zgjedhore përfundojnë me dënime me kusht ose gjoba.
