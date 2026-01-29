Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ministri malajzez: Stresi nga puna të kthen në…
Transmetuar më 29-01-2026, 13:06

Ministri për Çështjet Fetare në Departamentin e Kryeministrit të Malajzisë, Dr. Zulkifli Hasan, deklaroi se stresi i lidhur me punën mund të jetë një nga faktorët që nxit individët të përfshihen në komunitetin LGBT.

Duke iu referuar një studimi të vitit 2017, ministri theksoi se ndikimi social, përvojat seksuale dhe faktorë të tjerë personalë gjithashtu luajnë një rol.

Studimi sugjeronte se një kombinim i këtyre elementeve mund të kontribuojë në zhvillimin e sjelljeve të lidhura me LGBT-në. Deklarata e tij ka ngjallur reagime të ndryshme brenda vendit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...