Ministri malajzez: Stresi nga puna të kthen në…

Ministri për Çështjet Fetare në Departamentin e Kryeministrit të Malajzisë, Dr. Zulkifli Hasan, deklaroi se stresi i lidhur me punën mund të jetë një nga faktorët që nxit individët të përfshihen në komunitetin LGBT.
Duke iu referuar një studimi të vitit 2017, ministri theksoi se ndikimi social, përvojat seksuale dhe faktorë të tjerë personalë gjithashtu luajnë një rol.
Studimi sugjeronte se një kombinim i këtyre elementeve mund të kontribuojë në zhvillimin e sjelljeve të lidhura me LGBT-në. Deklarata e tij ka ngjallur reagime të ndryshme brenda vendit.
