Aleanca e Atlantikut të Veriut po përgatitet në mënyrë faktike për një konflikt me Rusinë. Kështu vlerëson Vladislav Maslennikov, drejtor i Departamentit për Çështjet Evropiane në Ministrinë e Jashtme të Rusisë, në një intervistë për agjencinë e lajmeve TASS që citon noa.al.
“Aktualisht, Rusia përcaktohet si ‘kërcënimi më i madh dhe më i drejtpërdrejtë i sigurisë’ në të gjitha dokumentet doktrinare të Aleancës së Atlantikut të Veriut, ndërsa theksohet se ajo do të mbetet një kërcënim i tillë edhe në afat të gjatë, edhe nëse konflikti në Ukrainë zgjidhet,” vuri në dukje Maslennikov, duke iu përgjigjur pyetjes nëse Rusia dhe NATO mund të ringjallin dialogun tani ose në të ardhmen.
“Sipas kësaj logjike, NATO në fakt po bën përgatitje për një konflikt të mundshëm me Rusinë, duke rritur shpenzimet ushtarake, duke forcuar kapacitetet përgjatë kufijve tanë dhe duke dislokuar misione dhe operacione shtesë në Evropën Lindore,” shpjegoi diplomati i lartë rus.
Më 15 nëntor, ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, deklaroi në një intervistë për gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung se një luftë mes Rusisë dhe NATO-s mund të fillojë para vitit 2029. Duke komentuar këtë deklaratë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se tashmë nuk ka më dyshime se kush është agresori.
Nga ana e tij, ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, shtoi se Pistorius do të duhet të jetojë me deklaratën se një luftë mes NATO-s dhe Rusisë është “e pashmangshme”.
