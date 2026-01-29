Kremlini i bën thirrje SHBA të tregojë përmbajtje ndaj Iranit

Kremlini i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të tregojnë “moderim” në lidhje me veprimet e mundshme ndaj Iranit, duke theksuar se mundësitë për një zgjidhje diplomatike nuk janë shteruar.
Sipas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitry Peskov, përdorimi i forcës do të sillte pasoja të rënda për rajonin.
Ai paralajmëroi se çdo veprim ushtarak rrezikon të krijojë “kaos” dhe të përshkallëzojë më tej tensionet në Lindjen e Mesme.
Moska nënvizon se dialogu diplomatik mbetet rruga e vetme e qëndrueshme për zgjidhjen e krizës dhe se ende ka hapësirë për negociata.
