Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nga Lamborgini e Rolls Roys te skafët luksozë, ja mjetet e sekuestruara që publikojnë autoritetet shqiptare
Transmetuar më 29-01-2026, 11:45

AAPSK publikon katalogun e mjeteve luksoze të sekuestruara, nga Lamborghini Urus te Rolls-Royce

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) ka bërë publik katalogun e përditësuar të mjeteve të sekuestruara dhe të konfiskuara, ku përfshihet një gamë e gjerë automjetesh, mes tyre edhe makina luksoze me vlerë të lartë tregu, si Lamborghini Urus dhe Rolls-Royce.

Publikimi i katalogut vjen vetëm pak ditë pasi AAPSK prezantoi edhe listat e përditësuara të pasurive të tjera nën administrim, duke ofruar një pasqyrë më të plotë dhe të detajuar të portofolit të pasurive që administrohen nga shteti.

Sipas agjencisë, katalogu i mjeteve është i ndarë sipas statusit ligjor, në automjete të sekuestruara dhe automjete të konfiskuara, ndërsa për secilin mjet jepen të dhëna të detajuara mbi bazën ligjore të sekuestrimit ose konfiskimit, përshkrimin teknik, vitin e prodhimit dhe vlerën e përafërt financiare.

Dokumenti përfshin si mjete të përdorimit të zakonshëm, ashtu edhe automjete luksoze, duke reflektuar diversitetin e pasurive të luajtshme që ndodhen aktualisht nën administrimin e AAPSK-së. Këto pasuri pritet të jenë pjesë e proceseve të mëtejshme të administrimit, përdorimit ose nxjerrjes në shitje, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe vendimet përkatëse gjyqësore.

Agjencia thekson se publikimi i katalogut synon rritjen e transparencës dhe informimin e publikut, duke u dhënë mundësi palëve të interesuara të njihen me pasuritë e luajtshme të sekuestruara dhe të konfiskuara në Shqipëri.

Në vijim të katalogëve të pasurive të paluajtshme, publikimi i listës së mjeteve plotëson panoramën e përgjithshme të pasurive nën administrimin e shtetit dhe konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt forcimit të besimit publik, rritjes së llogaridhënies institucionale dhe përmirësimit të eficiencës në administrimin e këtyre pasurive.

Katalogu

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...