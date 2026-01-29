Nga Lamborgini e Rolls Roys te skafët luksozë, ja mjetet e sekuestruara që publikojnë autoritetet shqiptare

AAPSK publikon katalogun e mjeteve luksoze të sekuestruara, nga Lamborghini Urus te Rolls-Royce
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK) ka bërë publik katalogun e përditësuar të mjeteve të sekuestruara dhe të konfiskuara, ku përfshihet një gamë e gjerë automjetesh, mes tyre edhe makina luksoze me vlerë të lartë tregu, si Lamborghini Urus dhe Rolls-Royce.
Publikimi i katalogut vjen vetëm pak ditë pasi AAPSK prezantoi edhe listat e përditësuara të pasurive të tjera nën administrim, duke ofruar një pasqyrë më të plotë dhe të detajuar të portofolit të pasurive që administrohen nga shteti.
Sipas agjencisë, katalogu i mjeteve është i ndarë sipas statusit ligjor, në automjete të sekuestruara dhe automjete të konfiskuara, ndërsa për secilin mjet jepen të dhëna të detajuara mbi bazën ligjore të sekuestrimit ose konfiskimit, përshkrimin teknik, vitin e prodhimit dhe vlerën e përafërt financiare.
Dokumenti përfshin si mjete të përdorimit të zakonshëm, ashtu edhe automjete luksoze, duke reflektuar diversitetin e pasurive të luajtshme që ndodhen aktualisht nën administrimin e AAPSK-së. Këto pasuri pritet të jenë pjesë e proceseve të mëtejshme të administrimit, përdorimit ose nxjerrjes në shitje, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe vendimet përkatëse gjyqësore.
Agjencia thekson se publikimi i katalogut synon rritjen e transparencës dhe informimin e publikut, duke u dhënë mundësi palëve të interesuara të njihen me pasuritë e luajtshme të sekuestruara dhe të konfiskuara në Shqipëri.
Në vijim të katalogëve të pasurive të paluajtshme, publikimi i listës së mjeteve plotëson panoramën e përgjithshme të pasurive nën administrimin e shtetit dhe konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt forcimit të besimit publik, rritjes së llogaridhënies institucionale dhe përmirësimit të eficiencës në administrimin e këtyre pasurive.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd