Gjendet i rrëzuar avioni i humbur në kolumbi. Asnjë i mbijetuar

Autoritetet kolumbiane kanë konfirmuar gjetjen e avionit Beechcraft 1900 të kompanisë shtetërore Satena, i cili ishte zhdukur gjatë një fluturimi rajonal mes qyteteve Cúcuta dhe Ocaña. Sipas njoftimit zyrtar, të 15 personat që ndodheshin në bord kanë humbur jetën.
Në avion udhëtonin 13 pasagjerë dhe dy anëtarë të ekuipazhit, mes tyre edhe kongresmeni Diogenes Quintero, anëtar i Dhomës së Përfaqësuesve të Kolumbisë për rajonin Catatumbo. Kontakti i fundit me kontrollin e trafikut ajror u regjistrua menjëherë pas ngritjes së avionit.
Ekipet e shpëtimit u dërguan në zonën ku u lokalizua mjeti ajror, në një rajon malor pranë kufirit me Venezuelën. Megjithatë, Ministria e Transportit e Kolumbisë bëri të ditur se, pas mbërritjes në vendngjarje, u konfirmua se nuk kishte të mbijetuar. Shkaku i rrëzimit nuk është përcaktuar ende dhe autoritetet kanë njoftuar nisjen e një hetimi të plotë.
Sipas të dhënave zyrtare, avioni i operuar nga Satena u nis nga qyteti kufitar Cúcuta me destinacion Ocaña, ndërsa Presidenca e Kolumbisë konfirmoi se komunikimi me ekuipazhin u ndërpre pak minuta pas ngritjes.
Kush ishte Diogenes Quintero?
Diogenes Quintero, 36 vjeç, ishte ligjvënës i Dhomës së Përfaqësuesve për Catatumbo-n, një zonë e njohur për tensione dhe probleme të sigurisë. Ai njihej si një aktivist i të drejtave të njeriut dhe një figurë e angazhuar në mbrojtjen e komuniteteve lokale në rajonin kufitar me Venezuelën.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik dhe në skenën politike kolumbiane, ndërsa autoritetet kanë shprehur ngushëllime për familjet e viktimave dhe kanë garantuar transparencë në hetimin e shkaqeve të aksidentit ajror.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd