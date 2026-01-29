Masakra me 11 të vrarë e dhjetëra të plagosur në stadiumin në Meksikë, arrestohen tre persona

Autoritetet meksikane kanë arrestuar tre persona të dyshuar për përfshirje në sulmin e armatosur që la 11 persona të vdekur dhe rreth dhjetë të plagosur në një stadium futbolli në qytetin Salamanca, në shtetin Guanajuato. Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën, kur persona të armatosur hynë në një stadium lagjeje dhe qëlluan drejt spektatorëve.
Sekretariati Shtetëror i Sigurisë njoftoi se arrestimet u realizuan pas një serie operacionesh të koordinuara dhe të synuara, pa bërë publike identitetet e të ndaluarve apo akuzat konkrete ndaj tyre, me arsyetimin e ruajtjes së konfidencialitetit të hetimeve në vijim.
Sipas autoriteteve, sulmi dyshohet të jetë pasojë e një përplasjeje mes grupeve kriminale rivale. Ndër viktimat janë identifikuar të paktën pesë punonjës të një kompanie private sigurie, të cilët, sipas hetimeve paraprake, mund të kenë qenë objektiv i drejtpërdrejtë për shkak të lidhjeve të supozuara të kompanisë me Kartelin e Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG).
Hetuesit dyshojnë se autorët e sulmit i përkasin Kartelit Santa Rosa de Lima (SRL), një grup rival i CJNG-së. Të dy kartelet janë të përfshira prej vitesh në përplasje të dhunshme për kontrollin e aktiviteteve kriminale në rajon, përfshirë trafikimin e drogës, karburantit të vjedhur dhe zhvatjen.
Salamanca, një qytet me rreth 160 mijë banorë, ndodhet në Guanajuato, një nga shtetet më të goditura nga dhuna e lidhur me krimin e organizuar në Meksikë. Edhe pse presidentja e vendit, Claudia Sheinbaum, deklaroi së fundmi se norma e vrasjeve në nivel kombëtar ka rënë në nivelin më të ulët të dhjetë viteve të fundit, Guanajuato vazhdon të mbetet një nga zonat më të rrezikshme të vendit.
Sipas të dhënave zyrtare, ky shtet regjistron një normë prej 38.8 vrasjesh për 100,000 banorë, dukshëm mbi mesataren kombëtare. Në shkallë vendi, dhuna e lidhur me kartelet e drogës ka shkaktuar mbi 450,000 viktima që nga viti 2006, ndërsa më shumë se 100,000 persona rezultojnë ende të zhdukur.
#ULTIMAHORA🚨TERROR EN #GUANAJUATO; ATAQUE EN CAMPO DE #FUTBOL DEJA 11 MUERTOSesta tarde un comando armado disparó contra los asistentes de un partido en la colonia Loma de Flores, municipio de #Salamanca.El ataque es la peor masacre del 2026#violencia @estados @LibiaDennise pic.twitter.com/CU3FgSI4wp— Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) January 26, 2026
