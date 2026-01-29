Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Masakra me 11 të vrarë e dhjetëra të plagosur në stadiumin në Meksikë, arrestohen tre persona
Transmetuar më 29-01-2026, 09:41

Autoritetet meksikane kanë arrestuar tre persona të dyshuar për përfshirje në sulmin e armatosur që la 11 persona të vdekur dhe rreth dhjetë të plagosur në një stadium futbolli në qytetin Salamanca, në shtetin Guanajuato. Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën, kur persona të armatosur hynë në një stadium lagjeje dhe qëlluan drejt spektatorëve.

Sekretariati Shtetëror i Sigurisë njoftoi se arrestimet u realizuan pas një serie operacionesh të koordinuara dhe të synuara, pa bërë publike identitetet e të ndaluarve apo akuzat konkrete ndaj tyre, me arsyetimin e ruajtjes së konfidencialitetit të hetimeve në vijim.

Sipas autoriteteve, sulmi dyshohet të jetë pasojë e një përplasjeje mes grupeve kriminale rivale. Ndër viktimat janë identifikuar të paktën pesë punonjës të një kompanie private sigurie, të cilët, sipas hetimeve paraprake, mund të kenë qenë objektiv i drejtpërdrejtë për shkak të lidhjeve të supozuara të kompanisë me Kartelin e Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG).

Hetuesit dyshojnë se autorët e sulmit i përkasin Kartelit Santa Rosa de Lima (SRL), një grup rival i CJNG-së. Të dy kartelet janë të përfshira prej vitesh në përplasje të dhunshme për kontrollin e aktiviteteve kriminale në rajon, përfshirë trafikimin e drogës, karburantit të vjedhur dhe zhvatjen.

Salamanca, një qytet me rreth 160 mijë banorë, ndodhet në Guanajuato, një nga shtetet më të goditura nga dhuna e lidhur me krimin e organizuar në Meksikë. Edhe pse presidentja e vendit, Claudia Sheinbaum, deklaroi së fundmi se norma e vrasjeve në nivel kombëtar ka rënë në nivelin më të ulët të dhjetë viteve të fundit, Guanajuato vazhdon të mbetet një nga zonat më të rrezikshme të vendit.

Sipas të dhënave zyrtare, ky shtet regjistron një normë prej 38.8 vrasjesh për 100,000 banorë, dukshëm mbi mesataren kombëtare. Në shkallë vendi, dhuna e lidhur me kartelet e drogës ka shkaktuar mbi 450,000 viktima që nga viti 2006, ndërsa më shumë se 100,000 persona rezultojnë ende të zhdukur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...