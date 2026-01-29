Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarret e vitit të kaluar, ja sa lekë merr secila nga bashkitë e prekura?
Transmetuar më 29-01-2026, 09:38

Ministria e Mbrojtjes ka miratuar shpërndarjen e mbi 345 milionë lekëve dëmshpërblim për 15 bashki të vendit që u prekën nga zjarret gjatë sezonit veror. Fondet janë ndarë në bazë të vlerësimit të dëmeve të shkaktuara në territorin e secilës bashki.

Sipas ndarjes zyrtare, përfitimet sipas bashkive janë si më poshtë:

Krujë – 146 milionë lekë

Gramsh – 86.6 milionë lekë

Finiq – 40 milionë lekë

Delvinë – 36 milionë lekë

Dibër – 10.5 milionë lekë

Dropull – 7.7 milionë lekë

Malësi e Madhe – 6.6 milionë lekë

Peqin – 4 milionë lekë

Kamëz – 2 milionë lekë

Rrogozhinë – 1.8 milionë lekë

Maliq – 1.2 milionë lekë

Has – 0.7 milionë lekë

Kukës – 0.6 milionë lekë

Tepelenë – 0.3 milionë lekë

Librazhd – 0.2 milionë lekë

Ministria e Mbrojtjes bën me dije se fondet do të përdoren për rehabilitimin e zonave të prekura nga zjarret dhe për rikuperimin e dëmeve të shkaktuara në infrastrukturë dhe prona, ndërsa procesi i mbështetjes financiare do të monitorohet nga institucionet përkatëse.

