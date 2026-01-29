Bllokada kufitare në Ballkan nga shoferët e kamionëve, kundërshtim ndaj sistemit të ri digjital të BE-së

Shoferët e kamionëve në disa vende të Ballkanit kanë ndërmarrë sërish aksione bllokuese në pikat kufitare, në shenjë proteste ndaj pasojave që, sipas tyre, po shkakton sistemi i ri digjital i Bashkimit Evropian për hyrje-daljet në hapësirën Shengen.
Protesta hyri të mërkurën (28 janar 2026) në ditën e tretë, duke prekur dhjetëra pikëkalime kufitare në Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Aksione të ngjashme u shënuan edhe nga shoferët serbë, të cilët bllokuan kalimet drejt vendeve të BE-së, duke krijuar kolona të gjata kamionësh.
Situata më e rënduar u raportua në pikëkalimin Bajakovo, kalimi kryesor ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë, ku, sipas policisë kufitare, kolona e kamionëve arriti një gjatësi rreth dy kilometra. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë (CCIS) paralajmëroi se ekonomitë e Ballkanit Perëndimor po pësojnë humbje ditore prej rreth 100 milionë eurosh nga vlera e eksporteve të bllokuara.
Arrestimet, shkaku kryesor i protestës
Aksionet janë koordinuar nga shoqatat e spedicionit, të cilat kundërshtojnë zbatimin e sistemit digjital Entry/Exit System (EES), në fuqi që nga tetori për shtetasit e vendeve joanëtare të BE-së. Ky sistem zëvendëson vulat tradicionale në pasaporta, duke regjistruar në mënyrë elektronike hyrje-daljet, të dhënat e udhëtimit dhe informacionet biometrike në një databazë të përbashkët për hapësirën Shengen. Qëllimi i tij është forcimi i kontrollit të kufijve të jashtëm të BE-së.
Sipas CCIS, protestat janë nxitur nga arrestimet e përsëritura të shoferëve që kanë tejkaluar rregullin e qëndrimit maksimal prej 90 ditësh brenda një periudhe 180-ditore në territorin e BE-së. Edhe pse kjo rregullore ka qenë në fuqi prej kohësh, sistemi EES ka mundësuar një zbatim më të rreptë dhe më të saktë të saj.
Organizatorët e protestës kanë bërë të ditur se bllokadat do të hiqen vetëm nëse hapen negociata për vendosjen e rregullave përjashtuese, të cilat do të garantonin shmangien e arrestimeve të shoferëve gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre profesional.
Reagimi i BE-së dhe rëndësia ekonomike e rajonit
Të hënën (26 janar 2026), një zëdhënës i Komisionit Evropian deklaroi se Brukseli është i informuar për shqetësimet e ngritura nga sektori i transportit dhe po e ndjek nga afër zhvillimin e situatës.
Sipas të dhënave zyrtare, Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përbërë rreth 60 për qind të volumit të përgjithshëm tregtar të rajonit. Vetëm gjatë vitit 2024, shkëmbimet tregtare të mallrave mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor arritën mbi 83 miliardë euro.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd