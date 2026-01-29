Spektakël dhe surpriza në javën e fundit, klasifikimi përfundimtar në Champions League

ITALI – Spektakli nuk ka munguar në ndeshjet e fundit të fazës së parë të Champions League, aty ku surprizat e ndjenjave ishin te të gjithë interpretimeve.
Chelsea arriti të mposhte me përmbysjen e Napolin në “Maradona” me kontaktin 2-3, me kampionët e Italisë që shohin veten jashtë saj.
Barcelona bëri detyrën duke mundur 4-1 Copenhagen dhe duke u futur kështu mes 8 grupeve më të mira.
Jashtë kësaj 8-she ngeli Reali, që u mposht 4-2 nga Benfica e Mourinhos, ndërsa i njëjti fat ndoqi edhe kampionët në fuqi të PSG-së, që barazuan 1-1 me Newcastle.
Arsenali u tregua perfekt, duke fituar të gjitha ndeshjet, pas triumfit 3-2 me Kairat Almaty, ndërsa Bayerni nuk gaboi kundër PSV-së.
Interi arriti një fitore të madhe, 0-2 kundër Dortmundit, edhe pse nuk i ndihmoi zikaltrit të futen në 8-shen më mirë.
Do të përfundoj duke bërë këtë në radhën e 8-të:
Ja dhe renditja e përfunduar e fazës së grupeve:
