Këmbimi valutor sot

Transmetuar më 29-01-2026, 08:02
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan do të blihet me 80.3 lekë dhe do të shitet me 81.5 lekë.
Euro do të blihet me 96.3 lekë dhe do të shitet me 97 lekë
Franga zvicerane do të blihet me 104.5 lekë dhe do të shitet me 105.6 lekë
Ndërsa paundi britanik do të blihet me 110.7 lekë dhe do të shitet me 111.7 lekë.
