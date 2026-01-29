Emigracioni në përmasa rekord: Shqipëria kryeson Europën për numrin e shtetasve në BE në raport me popullsinë

29 Janar 2026
Pavarësisht se është një nga vendet me popullsinë më të vogël në Europë, Shqipëria rezulton ndër shtetet me përhapjen më të madhe të shtetasve të saj në Bashkimin Europian. Të dhënat e fundit të Eurostat nxjerrin në pah përmasa të jashtëzakonshme të emigracionit shqiptar, veçanërisht kur shifrat analizohen në raport me popullsinë e vendit.
Sipas statistikave zyrtare për vitin 2024, Shqipëria renditet në vendin e 11-të në listën e kombësive jo anëtare të BE-së me numrin më të madh të rezidentëve në vendet e Bashkimit, në vlerë absolute. Eurostat raporton rreth 550 mijë shtetas shqiptarë që jetojnë në BE, kryesisht në Itali.
Megjithatë, këto shifra nuk përfshijnë Greqinë, një nga destinacionet kryesore historike të emigracionit shqiptar. Sipas vlerësimeve të ndryshme, në Greqi jetojnë të paktën edhe 500 mijë shqiptarë. Nëse këto të dhëna do të ishin të përfshira, numri total i shqiptarëve në BE do të kalonte kufirin e 1 milion banorëve, duke e renditur Shqipërinë në vendin e katërt në Europë për numër absolut emigrantësh, pas Ukrainës, Turqisë dhe Marokut.
Por dimensioni real i fenomenit bëhet edhe më i dukshëm kur shifrat llogariten në raport me popullsinë e mbetur në vend. Me rreth 2.36 milion banorë dhe 550 mijë shtetas rezidentë në BE (pa përfshirë Greqinë), Shqipëria arrin në rreth 230 emigrantë për çdo 1,000 banorë — treguesi më i lartë në Europë dhe dukshëm mbi çdo vend tjetër të përfshirë në grafikun e Eurostat.
Edhe në këtë formë të pjesshme, Shqipëria renditet shumë përpara vendeve të tjera të rajonit, të cilat gjithashtu përballen me nivele të larta emigracioni: Kosova (218 për 1,000 banorë), Bosnja dhe Hercegovina (125), Maqedonia e Veriut (107) dhe Serbia (68).
Nëse në analizë përfshihet edhe Greqia, pesha e emigracionit shqiptar rritet ndjeshëm, duke arritur në rreth 466 emigrantë për 1,000 banorë. Praktikisht, kjo do të thotë se afërsisht një në dy shqiptarë jeton në një vend të Bashkimit Europian, një raport që e vendos Shqipërinë bindshëm në krye të listës në shkallë kontinentale.
Krahasimi me vendet që kryesojnë renditjen në vlerë absolute tregon diferenca të theksuara për shkak të popullsive shumë më të mëdha që ato kanë. Ukraina, për shembull, ka rreth 2.6 milion shtetas rezidentë në BE, por me një popullsi prej rreth 39 milion banorësh, raporti zbret në 67 emigrantë për 1,000 banorë.
Në rastin e Turqisë, me rreth 1.7 milion shtetas në BE dhe një popullsi prej 85 milionësh, pesha e emigracionit është rreth 20 për 1,000 banorë, ndërsa për Marokun, me 1.5 milion emigrantë dhe rreth 37 milion banorë, treguesi qëndron në 41 për 1,000 banorë.
Këto krahasime tregojnë qartë se, ndonëse Shqipëria nuk renditet në “top 10” për numër absolut emigrantësh, ajo kryeson bindshëm kur shifrat normalizohen me popullsinë. Të dhënat e Eurostat pasqyrojnë një fenomen emigracioni me përmasa jashtëzakonisht të mëdha për një vend të vogël — një situatë që, në raport me madhësinë e popullsisë, mbetet ndër më ekstremet në Europë, në mos edhe më gjerë.
