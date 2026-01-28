Do’s & Don’ts, e enjte 29 janar. Zodiaku ekstrem për sot: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për 12 shenjat e horoskopit

Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për të gjitha shenjat e horoskopit sot [E enjte 29.01.2026] nga Angeliki Manousaki.
Mosmarrëveshje të vjetra, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, krijimtari dhe ndryshime në horizont.
Do’s dhe Don’ts vijnë për të vendosur rregull – tek situatat dhe tek vetja jote.
Ky është Zodiaku Ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë.
Dashi
DO’S: Bëj më të mirën që mundesh, sepse komunikimi sot është i vështirë. Ka keqkuptime dhe mungesë fleksibiliteti. Mundohu të jesh më i hapur. Prano propozimet që të bëhen, sepse disa mund të jenë të dobishme. Lër hapësirë edhe për mendimin e të tjerëve.
DON’TS: Mos e ndrysho drejtimin që ke vendosur të ndjekësh. Vazhdo objektivat që janë realisht të arritshme. Ato që nuk ecin, mos i sforco më. Mos ngurro të tërhiqesh kur nuk ke të drejtë, sepse përndryshe dëmton komunikimin.
Demi
DO’S: Ke nevojë të shtysh përpara planet e tua. Qëndro i përqendruar dhe mos i lër gjërat për momentin e fundit. Në punë, mbyll çështjet e hapura dhe detyrat që të janë ngarkuar.
DON’TS: Mos u lodh duke i bërë gjërat me nxitim. Mos i lejo situatat të përkeqësohen para se të veprosh. Shmang diskutimet e panevojshme me miqtë. Ji i kujdesshëm me financat.
Binjakët
DO’S: Në punë ka shumë përgjegjësi, ndaj tregohu i rregullt dhe i organizuar. Vendos një plan të qartë dhe përpiqu ta ndjekësh. Kërko këshilla dhe, kur duhet, jep edhe ti mendimin tënd.
DON’TS: Mos u ndje në siklet nga zbulimet apo realizimet që mund të dalin sot. Kur është e nevojshme, bëj një hap pas. Mos refuzo bisedat e mira dhe konstruktive.
Gaforrja
DO’S: Mundohu të qetësohesh. Mos i rrotullo vazhdimisht në mendje situatat që të bezdisin. Fol hapur me njerëzit e rëndësishëm dhe përmirëso atë që e di se nuk funksionon.
DON’TS: Mos u tërhiq nga tensioni i brendshëm dhe nga dyshimet. Mos u bëj i prerë dhe dëgjo mendimet e të tjerëve. Prano gabimet dhe mos u anko se nuk vlerësohesh.
Luani
DO’S: Shmang ankesat me miqtë. Reflekto vetë për atë që krijon probleme dhe përpiqu ta përmirësosh. Puno për një klimë më të mirë në marrëdhënie.
DON’TS: Mos u lejo dyshimeve të krijojnë skenarë të ekzagjeruar. Mos shmang bisedat e vështira, sepse ato nxjerrin në pah të vërteta të nevojshme.
Virgjëresha
DO’S: Në punë, çdo detyrë do kërkojë përqendrim të lartë. Nëse marrëdhëniet me kolegët janë të ashpra, ndrysho qasje. Jep mesazhin tënd me takt dhe zgjuarsi.
DON’TS: Mos anashkalo detajet. Mos u fokus vetëm te sasia, por te cilësia. Prano ndryshimet që duhen bërë nga ana jote për të ecur më qetë.
Peshorja
DO’S: Shiko gjërat nga një kënd tjetër. Gjej çfarë nuk të përfaqëson më dhe ose përshtate, ose lëre pas. Përdor kreativitetin për t’u shprehur më lirshëm.
DON’TS: Mos u stresoni nga problemet profesionale. Mos u vono dhe mos e përdor ngarkesën si justifikim. Vepro me ritëm, jo me plogështi.
Akrepi
DO’S: Organizoje ditën për të mbyllur detyrat dhe për të ulur stresin. Provo zgjidhje alternative dhe shprehi hapur ndjenjat për të lehtësuar presionin.
DON’TS: Mos u kap pas një mënyre të vetme veprimi. Edhe ndryshimet e vogla mund të sjellin rezultate pozitive. Mos e ushqe tensionin.
Shigjetari
DO’S: Vendos rregull në çështjet që lidhen me të tjerët. Diskuto dhe negocio duke kuptuar edhe palën tjetër. Vëzhgo me kujdes, sepse do mësosh gjëra të vlefshme.
DON’TS: Mos u trego i ashpër në komunikim. Mos merr vendime përfundimtare pa analizë të plotë dhe mos i shpall para kohe.
Bricjapi
DO’S: Vendos rregull në ankthin tënd. Ndrysho mënyrat që nuk të shërbejnë më dhe provo diçka të re. Në dashuri, fol dhe përpiqu të kuptosh partnerin.
DON’TS: Mos u ndiko nga presioni apo kureshtja e të tjerëve. Mos e shto vetë tensionin duke menduar se kështu do ecin gjërat.
Ujori
DO’S: Merru me atë që të frymëzon krijueshëm. Vendos kufij të qartë dhe mbyll cikle që brenda vetes i ke mbyllur tashmë. Zgjidh njerëz me cilësi rreth teje.
DON’TS: Mos u bë nervoz apo i prerë në fjalë. Mos u mundo t’i detyrosh të tjerët të shohin botën si ti. Dëgjo këshillat dhe rregullo kursin kur duhet.
Peshqit
DO’S: Gjej burimin e tensionit dhe puno mbi të. Afroju të tjerëve me qetësi dhe përpiqu të kuptosh çfarë duan të thonë. Prano kompromiset kur janë të nevojshme.
DON’TS: Mos u hap sot për shqetësimet e tua, sepse mund të mos gjesh mbështetjen që pret. Mos u bë i ashpër dhe shmang gjithçka që të prish humorin.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd