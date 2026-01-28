Gruaja e Brooklyn Beckham “noton” në luks, babai i jep 1 milion dollarë në muaj

Nicola Peltz thuhet se merr një pagesë mujore prej 1 milion dollarësh nga babai i saj. Kjo shumë mbresëlënëse bie ndesh ashpër me mbështetjen financiare që bashkëshorti i saj, Brooklyn Beckham, duket se merr nga prindërit e tij. Edhe pse emri i Nelson Peltz nuk është aq i njohur sa ai i Beckham-ëve, pasuria e tij e tejkalon shumë atë të “kolegëve” të tij, pasi biznesmeni ka një pasuri neto të vlerësuar prej 1.6 miliardë dollarësh, krahasuar me afërsisht 680 milionë dollarët e David dhe Victoria Beckham.
Gazetarja Marina Hyde, duke folur në podkastin The Rest Is Entertainment, tha: “Nga ajo që dëgjoj, mendoj se Beckham-ët po i japin Brooklyn-it një shumë të konsiderueshme parash, por jo në mënyrë të tepruar. Dhe ata, deri diku, kanë ëndërruar që ai të qëndrojë në këmbët e veta dhe të bëhet i pavarur.”
“Ndoshta Nelson Peltz do ta mohojë, por dëgjova se ai u tha atyre: ‘Unë i jap vajzës sime një milion dollarë në muaj në pagesë.’”
Siç tha Hyde, Beckham-ët nuk prisnin kurrë që ndonjë nga fëmijët e tyre të detyrohej të nënshkruante një marrëveshje paramartesore: “E vetmja gjë që Beckham-ët nuk mendonin kurrë se fëmijët e tyre do të bënin ndonjëherë ishte të ishin ata që nënshkruanin një marrëveshje paramartesore, ata mendonin se do të ishte e kundërta.”
Sipas raportimeve të mëparshme, David dhe Victoria Beckham kanë frikë se djali i tyre është “i bllokuar” për shkak të marrëveshjes së supozuar paramartesore, si dhe jetës së tij në Los Angeles. Djali i parë i Beckham-ëve ka jetuar në një rezidencë në Hollywood prej 15 milionë dollarësh me gruan e tij për më shumë se një vit, por siç është raportuar, ajo zotëron shtëpinë.
Një burim i tha Sun qershorin e kaluar se familja Peltz beson se Beckham-ët nuk po e mbështesin mjaftueshëm djalin e tyre. “Paratë, siç thotë shprehja, janë rrënja e të gjitha të këqijave. Në rastin Beckham kundër Peltz, kjo rezulton të jetë… e komplikuar.”
Siç u theksua në një artikull të lidhur: “David dhe Victoria janë dy fëmijë të klasës punëtore që ia dolën mbanë. Kur erdhi koha për të blerë këtë shtëpi, sigurisht që ata nuk do t’i jepnin djalit të tyre miliona paund çfarë mesazhi do të dërgonte kjo?”
Sa i përket bashkimit të dy familjeve, Nelson Peltz nuk humbi kohë duke shpenzuar 3.5 milionë dollarë për dasmën e vajzës së tij në vitin 2022, duke treguar se e kishte mirëpritur vërtet 26-vjeçaren Brooklyn në familje.
Rruga e Peltz drejt miliardave filloi kur ai dhe vëllai i tij Robert morën përsipër kompaninë e shpërndarjes së ushqimeve të ngrira të babait të tyre, të cilën e rritën me shpejtësi gjatë viteve në vijim.
Në vitet 1980, ai e rriti më tej pasurinë e tij duke blerë konglomeratin industrial Triangle Industries, të cilin e shndërroi në kompaninë më të madhe të paketimit në botë, përpara se ta shiste atë në vitin 1988 një marrëveshje që thuhet se i solli qindra miliona.
Edhe pse mund të ishte tërhequr lehtësisht nga biznesi aktiv, ai iu drejtua të ashtuquajturave “investime aktiviste”: duke blerë aksione të konsiderueshme në kompani me probleme dhe duke nxitur ndryshime, të tilla si ulje të kostove, ristrukturim, shitje asetesh ose ndryshime në menaxhim.
Peltz krijoi gjithashtu një dinasti të vërtetë familjare, si babai i dhjetë fëmijëve. Ai pati dy fëmijë me gruan e tij të parë, Cynthia Abrams, me të cilën u martua në vitin 1964 dhe u divorcua në vitin 1981.
Në vitin 1985, ai u martua me ish-modelen Claudia Hefner dhe ata patën tetë fëmijë, përfshirë Nicola, e cila filloi karrierën e saj si aktore në vitin 2006, duke u shfaqur në role të vogla në filma të tillë si “The Last Airbender” dhe “Transformers”.
Vitin e kaluar, ajo bëri debutimin e saj si shkrimtare dhe regjisore, ndërsa luajti në filmin e saj të parë, “Lola”. Kohët e fundit ajo luajti në trillerin “Pretty Ugly”. Brooklyn, nga ana tjetër, ka provuar rrugë të ndryshme profesionale gjatë viteve, nga të qenit shef kuzhine deri te botimi i një libri fotografik.
