Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, inspekton situatën në Siçili. Dhjetëra banesa ndodhen buzë greminës

Itali – Kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka vizituar zonën e prekur nga rrëshqitja e tokës në qytezën siçiliane Niscemi, ku zhvilloi një takim me autoritetet vendore për të vlerësuar nga afër situatën dhe masat emergjente të ndërmarra.
Fenomeni, i shkaktuar nga një stuhi e fuqishme që goditi rajonin ditët e fundit, ka lënë shumë banesa buzë greminës, duke rrezikuar seriozisht sigurinë e banorëve.
Për shkak të rrezikut të lartë, autoritetet kanë ndërmarrë evakuimin e mbi 1.500 personave nga zonat më të rrezikuara.
Më 26 janar, qeveria italiane shpalli gjendje emergjence për tre rajone jugore: Siçilinë, Sardenjën dhe Kalabrinë, të cilat u goditën rëndë nga stuhia e javës së kaluar. Masat emergjente synojnë garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fenomenet natyrore.
