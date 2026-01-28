‘U divorcova se nuk i tregova çarçafët e virgjërisë’! Akuza mes nuses dhe ish-vjehrrës në Durrës

Një histori familjare e mbushur me konflikte, akuza dhe plagë të vjetra është bërë publike përmes emisionit investigativ “Fiks Fare”, duke rikthyer në vëmendje ndërhyrjen e familjarëve në jetën bashkëshortore dhe pasojat që këto përplasje sjellin te fëmijët.
Disa ditë më parë, emisioni trajtoi rastin e dy gjyshërve nga Durrësi, të cilët, pavarësisht se dispononin një vendim gjykate, nuk arrinin të takonin nipin e tyre 8-vjeçar. Rasti u publikua pa identifikuar anëtarët e familjeve, për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, dhe u mbështet në dokumente zyrtare si dhe në komunikim me institucionet përkatëse.
Pas transmetimit, nëna e të miturit kërkoi një ballafaqim me ish-vjehrrën, duke e akuzuar se kishte shpifur dhe kishte ngritur akuza të pavërteta për dhunë. Takimi u zhvillua në Durrës dhe fillimisht u shoqërua me përshëndetje dhe përqafime, por shumë shpejt situata degradoi në debate të forta dhe akuza të rënda që lidhen me jetën martesore dhe marrëdhëniet familjare.
Nusja deklaron se problemet me ish-vjehrrën kanë nisur që në fillim të martesës, pasi ajo nuk pranoi t’i tregonte çarçafët e virgjërisë, një veprim që, sipas saj, u kthye në shkak armiqësie dhe ndërhyrjesh të vazhdueshme në jetën e çiftit. Ajo pretendon se ish-vjehrra ndërhynte në çdo aspekt të marrëdhënies bashkëshortore dhe se kjo sjellje ndikoi drejtpërdrejt edhe në prishjen e martesës, duke çuar në divorc.
Nga ana tjetër, ish-vjehrra i mohon kategorikisht akuzat, duke theksuar se ka edhe dy nuse të tjera dhe se nuk ka pasur probleme me to. Ajo shprehet se qëllimi i saj i vetëm është të takojë nipin dhe të mos pengohet në ushtrimin e kësaj të drejte. Gjatë debatit, ajo i drejtohet ish-nuses me fjalët: “Vazhdo jetën tënde, por mos na pengo të takojmë djalin.”
Në konflikt përfshihet edhe nëna e nuses, e cila akuzon ish-vjehrrën për ndërhyrje të thella në jetën private të çiftit dhe për ndikim negativ te djali i saj në mënyrën e sjelljes ndaj bashkëshortes. Ajo përmend edhe shqetësime për sjellje të papërshtatshme ndaj fëmijës, por thekson se nuk është deklaruar asnjëherë se djali ka abuzuar me nënën e tij.
Debati mes palëve mbetet i tensionuar dhe shpeshherë ish-vjehrrës nuk i është lënë hapësirë për të shprehur plotësisht versionin e saj. Në përfundim, nëna e nuses kërkon që ish-vjehrra të kërkojë falje publike për publikimin e rastit dhe akuzat e ngritura, ndërsa kjo e fundit refuzon dhe deklaron se do të ndjekë rrugën ligjore për të ushtruar të drejtën e saj për të takuar nipin.
Një histori që nxjerr në pah se konfliktet familjare, kur shndërrohen në përplasje të hapura, lënë pasoja të thella, veçanërisht për fëmijët që mbeten në mes të tyre.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd