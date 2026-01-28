Thirrja e të riut në Greqi: Ndihmë, një djalë u fut në shtëpi dhe më përdhunoi mamanë

Patra: 25-vjeçari denoncon përdhunimin e nënës së tij – “E kapi për fyti dhe e hodhi në shtrat”
Një denoncim tronditës është bërë në Patra të Greqisë, ku një 25-vjeçar i tha policisë se nëna e tij 53-vjeçare ka rënë viktimë e përdhunimit brenda banesës së saj nga një 33-vjeçar.
Sipas tempo24 që citon noa.al, autori dyshohet se ka shkuar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës (28/01) në shtëpinë e gruas në Patra.
Pasi i ka rënë këmbëngulësisht ziles, kur 53-vjeçarja ka hapur derën, djali 33 vjeçar e ka kapur për fyti, e ka hedhur në shtrat dhe e ka përdhunuar.
Hetimet paraprake për këtë çështje janë në zhvillim e sipër, ndërsa autoritetet po kërkojnë autorin e dyshuar.
