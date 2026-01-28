Vajza shqiptare dhe disa të mitura greke rrahin brutalisht një vajzë, sulmin e filmojnë me celular

Selanik: Dy të mitura arrestohen për rrahjen brutale të një 17-vjeçareje – Sulmin e filmuan me telefon
Janë arrestuar dy të mitura, një 16-vjeçare me origjinë nga Shqipëria dhe një 17-vjeçare greke, për rrahjen e rëndë të një nxënëseje 17-vjeçare, e cila, sipas denoncimit të prindërve të saj, u sulmua brutalisht nga katër bashkëmoshatare në një zonë qendrore të Selanikut.
Ndërkohë, është identifikuar edhe një tjetër 17-vjeçare greke, ndërsa një e mitur tjetër vijon të jetë në kërkim.
Sipas Policisë Greke, hetimet e hollësishme dhe kërkimet e efektivëve të Seksionit për Parandalimin dhe Zbardhjen e Krimeve Toumba – Triandria çuan në lokalizimin dhe arrestimin e dy vajzave të reja, mbrëmjen e së martës (27.01.2026), për veprat penale të dëmtimit trupor ndaj personave të pambrojtur dhe shkeljes së ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.
Ngjarja ka ndodhur mesditën e 26.01.2026 në zonën e Toumbës, ku të arrestuarat, së bashku me dy vajza të tjera, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një të miture vendase, ndërsa njëkohësisht e kanë filmuar sulmin me telefon celular dhe më pas e kanë publikuar videon në një rrjet social.
Sot u bë e ditur se të arrestuarat do të dërgohen përpara autoriteteve kompetente, së bashku me dosjen penale të ngritur ndaj tyre.
