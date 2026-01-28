‘Armata masive është nisur’! Trump paralajmëron Iranin! Teherani: Gati për dialog, por do të kundërpërgjigjemi nëse sulmohemi

SHBA – Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Iranit, duke i bërë thirrje Teheranit të ulet në tryezën e negociatave për një marrëveshje që ndalon zhvillimin e armëve bërthamore. Në të kundërt, ai ka kërcënuar me një sulm ushtarak edhe më të ashpër se ai i mëparshmi.
Përmes një postimi në rrjetin social Truth Social, Trump deklaroi se një “armatë masive” amerikane është nisur drejt Iranit, e kryesuar nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln, duke theksuar se forcat janë të gatshme të veprojnë “me shpejtësi dhe dhunë” nëse do të jetë e nevojshme.
“Një armatë masive është nisur drejt Iranit. Po lëviz shpejt, me fuqi, entuziazëm dhe qëllim të madh. Është një flotë më e madhe se ajo e dërguar më parë në Venezuelë dhe është plotësisht e aftë të përmbushë misionin e saj”, shkroi Trump.
Ai shtoi se koha për negociata po mbaron, duke paralajmëruar se refuzimi i një marrëveshjeje do të sillte pasoja të rënda. “Sulmi i ardhshëm do të jetë shumë më i keq. Mos e bëni që kjo të ndodhë përsëri”, theksoi presidenti amerikan.
Reagimi i Teheranit
Pas deklaratave të Trump, misioni diplomatik i Iranit në Kombet e Bashkuara reagoi përmes një postimi në platformën X. Teherani shprehu gatishmërinë për dialog me Shtetet e Bashkuara, por paralajmëroi se do të mbrohet në rast provokimi.
“Irani është i gatshëm për dialog, bazuar në respekt të ndërsjellë dhe interesa të përbashkëta. Por nëse i bëhet presion, do të mbrohet dhe do të kundërpërgjigjet si kurrë më parë”, thuhet në deklaratën e misionit iranian.
