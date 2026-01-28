Zbulohet rafineri kokaine në banesën e një shqiptari në Itali, arrestohen katër persona dhe sekuestrohen 34 kg drogë

Itali – Policia italiane ka zbuluar një rafineri të fshehtë kokaine në banesën e një shtetasi shqiptar në Firence, duke sekuestruar 34 kilogramë lëndë narkotike me vlerë tregu rreth 700 mijë euro.
Në pranga ka rënë një 54-vjeçar shqiptar, si dhe tre shtetas kolumbianë. Hetimet nisën pasi autoritetet kishin konstatuar lëvizje të dyshimta pranë banesës së shqiptarit, çka çoi në kryerjen e një kontrolli të detajuar në ambientet e saj.
Sipas mediave italiane, policia zbuloi një laborator të mirëfilltë për përpunimin e kokainës, i pajisur me peshore, presa, furrë, pompa, makina vakumi, qese plastike, substanca prerëse dhe pajisje të tjera të nevojshme për prodhimin e drogës. U gjetën gjithashtu detektorë insektesh, të përdorur për të shmangur përgjimet.
Me urdhër të Prokurorisë së Firences, katër të dyshuarit u dërguan në burgun Florence-Sollicciano. Arrestimet u konfirmuan nga gjyqtari i hetimeve paraprake (GIP) në seancën e mbajtur më 22 dhjetor. Aktualisht, të arrestuarit ndodhen në paraburgim.
