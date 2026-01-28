Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin ‘Shkodër-Vau i Dejës’! Automjeti bie nga ura e Shpatharit, 3 të plagosur
Transmetuar më 28-01-2026, 17:05

Një aksident i rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në aksin Shkodër-Vau i Dejës, ku një automjet ka rënë nga ura e Shpatharit, duke përfunduar në ujë.

Siç shihet edhe nga pamjet, mjeti ka shkatërruar barrierat anësorë të urës dhe ka rënë në ujë.

Në vendngjarja kanë mbërritur forcat policore dhe ato zjarrfikëse.

Vau i Dejës/Informacion paraprak

Rreth orës 16:10, në aksin rrugor “Mjedë-Spathar”, një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë në liqenin e Vau të Dejës.

Si pasojë janë dëmtuar 3 shtetas që ndodheshin në automjet të cilët u nxorën nga liqeni dhe ndodhen në spital, për mjekim.

Grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

