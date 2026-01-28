‘Isha në rrezik, kishte të dashur tjetër’! Dosja ‘Kozeta’/ Si Ilirjan Selmani vrau të dashurën me thikë në Pogradec!

Dy ditë më parë Prokuroria e Korçës ka mbyllur hetimet dhe ka çuar për gjykim Ilirjan Selmanin, pasi akuzohet për vrasjen dhe më pas djegien e trupit të partneres së tij, ngjarje e ndodhur në korrik të vitit të kaluar.
Në dosjen hetimore të publikuar sot nga tch, sqarohen rrethanat e ngjarjes dhe tentativat që Selmani ka bërë për ta fshehur krimin, ndonëse provat treguan të kundërta
Madje pak pasi kreun krimin, ai shkoi të fqinji i tij duke treguar se “e ndjente veten në rrezik”.
“Ilirjani tha se kishte shkuar në Korçë tek disa kushërinj të tij dhe se ishte kthyer nga Korça. Deklaruesi e pyeti Ilirjani se si po i shkonin punët dhe ai i tha se i kishte punët shume keq, se e ndjente veten në rrezik, pasi kishte një të dashur e cila kishte gjetur një të dashur tjetër dhe se kishte hequr dorë nga ajo.
Sipas deklaruesit, ai e kishte këshilluar Ilirjanin që të mos vazhdonte lidhjen me viktimën për shkak të diferencës së madhe të moshës së tyre. Ilirjani ka qëndruar në shtëpinë e deklaruesit rreth 3 minuta dhe më pas është larguar. Në dijeninë e deklaruesit, Ilirjani kishte rreth 7 vjet lidhje me viktimën”, ka deklaruar fqinji.
Në dëshminë e autorit të dyshuar të ngjarjes para grupit hetimor, ai ka deklaruar se ka pasur lidhje 3-vjeçare me viktimën por nuk e kishte takuar ditën që ajo ndërroi jetë.
“Ai deklaroi se për herë të fundit e ka takuar viktimën në datë 27.07.2025 rreth orës 19.00, tek ura pranë rrugës “Naim Frashëri”, ajo e pyeti nëse ai do të shkonte në shtëpinë e saj dhe ai i tha që nuk do të shkonte dhe ajo iu përgjigj “Mirë se ta tregoj unë sa të vish tek shtëpia”.
Pas orës 19.00 shtetasi nën hetim deklaron se ka dalë i vetëm dhe ka bërë xhiro në qytetin e Pogradecit dhe në orën 23.00. Ai deklaron se ishte kthyer në qytetin e Pogradecit rreth orës 05.00 të mëngjesit të datës 28.07.2025 dhe më pas ka shkuar në drejtim të shtëpisë së Kozetës.
Kur ka hyrë tek pallati ka vënë re se jashtë derës së saj ndodheshin një cantë ngjyrë jeshile dhe një cantë ngjyrë e zezë, ku brenda tyre kishte lecka, batanije, kartopiceta me gjak, ai i mori ato dhe i hodhi tek kazani i mbeturinave.
Dera e banesës së Kozetës në dukje ishte e mbyllur, ai nuk e provoi nëse ishte e kyçur. Mbasi hodhi qeset në koshin e mbeturinave ai është rikthyer tek pallati i Kozetës dhe ka kontrolluar hyrjen e pallatit për merak, pa që nuk kishte njeri dhe më pas u largua për tek banesa e tij.
Në afërsi të banesës së tij ka dëgjuar zhurmën e një makine dhe ka parë shtetasin me emrin B.. Sipas shtetasit nën hetim, ai doli nga makina dhe i tha “He mo Ilir Kalaja, dje në orën 11 të darkës të ka kërkuar Kozeta nëpër lagje tek shtëpia dhe ka pyetur gjithë çunat e lagjes për ty, pasi ishte e pirë”, ndërsa shtetasi nën hetim i ka thënë se nuk i interesonte Kozeta.
Më pas, në dritaren e shtëpisë së B. doli vëllai i tij L., i cili e ftoi Ilirjanin të pinte një kafe. Ilirjani shkoi, qëndroi aty rreth 15 minuta dhe rreth orës 06.00 shkoi në shtëpinë e tij.
Rreth 20 minuta më pas në banesën e tij shkoi policia. I pyetur për arsyen që ka shkuar në shtëpinë e viktimës ai ka deklaruar se, nuk ka qenë gjatë darkës aty, por ka shkuar në mëngjes, rreth orës 05.00 dhe shkoi për ta takuar dhe për të qëndruar në shtëpinë e viktimës, meqënëse shtëpia e tij ishte larg.
Ai shkonte një herë në tre ditë tek shtëpia e Kozetës dhe flinte aty. Sipas tij, ditën e ngjarjes nuk hyri në banesën e Kozetës, por hodhi vetëm qeset në plehra, qëndroi rreth 5 minuta dhe u largua.
I pyetur për arsyen e rikthimit të tij në rrugën kryesore, përballë banesës së viktimës, pasi ishte larguar disa minuta më parë, ai deklaroi se u rikthye, pasi kishte merak meqenëse kishte parë që në qeset që kishte hedhur në plehra kishte gjera me gjak dhe kishte merak mos i kishte ndodhur ndonjë gjë Kozetës. Ai deklaron se nuk ka parë tym apo flakë në banesën e Kozetës”, thuhet në dosjen hetimore.
Por sipas prokurorisë, autori i veprës penale ka vendosur zjarrin në banesën e viktimës, në tre vatra dhe në vijim i ka shkaktuar vdekjen viktimës, duke i prerë fytin.
