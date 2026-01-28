“Nuk kam ku të mbytem, fëmijët në rrugë”/ Banorët e Dajlanit në Durrës kërkojnë zgjidhje pas prishjes së banesave nga rehabilitimi i kanalit kullues

DURRËS – Rehabilitimi i kanalit kullues në Urën e Dajlanit ka shkaktuar shqetësime serioze për banorët e zonës, disa prej të cilëve kanë humbur strehimin e tyre. Projekti, i ndërmarrë nga autoritetet për përmirësimin e menaxhimit të ujërave, ka detyruar disa familje të përballen me prishje të banesave, duke krijuar një situatë emergjente për strehimin.
Sot, përfaqësues të familjeve të prekura u mblodhën para Bashkisë së Durrësit, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme. Banorët kërkojnë rimbursim ose ofrimin e një alternative për strehimin, pasi disa prej objekteve të tyre janë shembur pa afat për largimin e sendeve.
“Strehim nuk kam, asgjë nuk kam. Nuk kam ku të mbytem, fëmijët janë në rrugë,” tha një qytetar, ndërsa një tjetër shtoi: “Të parën baraken time e shkatërruan pa paralajmërim.”
Ismail Jakupi nga Shoqata “Ushten”, që mbron të drejtat e komunitetit rom dhe egjiptian, tha se janë rreth 16 familje në banesa të rregullta dhe 4 në baraka, ndërsa procesi i legalizimit të disa banesave e vështirëson marrjen e bonusit social. Ai shtoi se banorët kanë biseduar me kryetaren e Bashkisë dhe se po shqyrtohet mundësia e ofrimit të bonus qiraje dhe pezullimit të prishjeve deri në gjetjen e një zgjidhjeje.
Problemet e strehimit vijnë pas rehabilitimit të kanalit kullues, një projekt që ka për qëllim parandalimin e përmbytjeve masive që goditën zonën këtë janar. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për të garantuar strehimin dhe sigurinë e familjeve të tyre.
