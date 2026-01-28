Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Besmir Beja emërohet drejtori i Përgjithshëm i Doganave. Gent Gazheli bëhet zv.ministër i Mjedisit
Transmetuar më 28-01-2026, 13:58

Tiranë- Besmir Beja është emëruar drejtor i ri i Doganave

Beja ka qenë më herët sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave, ku është emëruar që nga muaji gusht i vitit 2024.

Ndërsa Gent Gazheli do të jetë zëvendës-ministër i Mjedisit.

Gazheli e ka mbajtur më parë postin e drejtorit të Doganave, ku ishte emëruar që nga 1 tetori i vitit 2020.

