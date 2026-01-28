Plagosi vajzën dhe kolegun e saj, trondit dëshmitari: Pastroi biçakun dhe iku me qetësi!

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Durrësin tre ditë më parë, kur një 56-vjeçar plagosi me mjet prerës vajzën e tij dhe kolegun e saj. Ngjarja e tmerrshme ka ndodhur në një moment të papritur, dhe detaje tronditëse kanë dalë në dritë pas dëshmisë së një prej kolegëve të vajzës, Xhensila Ndoj, i cili ka qenë dëshmitar i ngjarjes dhe ka rrëfyer momente të tmerrshme të asaj dite.
Pjesë e një emisioni televiziv ai ka treguar për të gjitha çfarë ndodhi atë ditë dhe si u zhvillua ngjarja tragjike. Sipas tij, babai i vajzës, Mikel Ndoj, pasi kreu krimin, është larguar nga vendngjarja i qetë dhe pa asnjë shenjë pendimi. Ai ka treguar se pas krimit, Mikel Ndoj kishte marrë biçakun dhe kishte fshirë gjakun e derdhur, duke u munduar të largonte çdo gjurmë të ngjarjes, dhe më pas u largua.
Sipas dëshmisë, babai i vajzës, që ndodhej në një moment të dukshëm tensioni dhe zemërimi, nuk shfaqi asnjë shenjë pendimi ose shqetësimi për aktin që kishte kryer, duke shkaktuar një tronditje të thellë tek të gjithë ata që ishin aty.
Policia e Durrësit ka nisur menjëherë hetimet për këtë ngjarje tragjike dhe është vënë në ndjekje të 56-vjeçarit, i cili pas krimit ka shpërndarë informacion të paqartë, duke u përpjekur të fshihte gjurmët. Sipas burimeve të siguruara, vajza e tij dhe kolegu i saj janë dërguar në spital për trajtim mjekësor, dhe janë jashtë rrezikut për jetën, por ata po kalojnë një periudhë të vështirë psikologjike për shkak të traumës së pësuar.
“Ai iku që aty duke pastruar biçakun, me një qetësi vrasësi, me hapa të ngadaltë. ..as shpejtë, as i traumatizuar. Iku andej nga u fsheh. Nuk vura re asnjë traumë. E gjithë ngjarja ndodhi për 1 minutë. U zunë, u kapën, i goditi dhe ai më pas u largua. Presioni i vazhdueshëm që ai ushtronte, vinte e takonte….i thoshte vajzës; është me imja. Një herë tjetër që kaloi te zyra, indiferenca e gocës ishte evidente. Ajo ishte situatë që është akumuluar. Është problem familjar i ndërthurur ndër vite. Ai ishte pa shtëpi dhe katandi dhe kjo pesha psikologjike që ka pasur, do e ketë çuar te kjo gjë. Ai nuk ka ditur që të komunikojë me vajzën e saj. Kjo ishte dinamika. Ne dëshmuam çdo gjë në polici. Ngjarja ishte e planifikuar, pasi ai erdhi te zyra dhe i nxori direkt biçakun.”, tha dëshmitari.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd