Ish-senatori francez shpallet fajtor për drogimin e një deputeteje me synim kryerjen e marrdhënieve

Paris – Një ish-senator francez, Joel Guerreau, 68 vjeç, është shpallur fajtor nga gjykata për drogimin pa dijeni të deputetes Sandrine Jossot, me qëllim abuzim seksual. Gjykata e dënoi atë me katër vjet burg, nga të cilat do të vuajë minimumi 18 muaj heqje lirie.
Çështja ka tërhequr vëmendje të gjerë mediatike në Francë, pasi vjen pas një sërë rastesh të rënda të dhunës seksuale që kanë tronditur opinionin publik vitet e fundit.
Reagimi i viktimës dhe qëndrimi i mbrojtjes
Pas shpalljes së vendimit, deputetja Sandrine Jossot deklaroi se ndjen një “lehtësim të madh”, duke theksuar se incidenti kishte pasur pasoja të rënda emocionale dhe shëndetësore për të.
Ndërkohë, avokati i Joel Guerreau njoftoi se vendimi do të apelohet, duke kundërshtuar përfundimet e gjykatës.
Versioni i të pandehurit dhe provat
Sipas prokurorisë, ngjarja ka ndodhur në vitin 2023, gjatë një takimi në apartamentin e Guerreau, ku deputetja kishte shkuar për të festuar rizgjedhjen e tij. Prokurorët argumentuan se Guerreau kishte hedhur ekstazi në gotën e shampanjës së Jossot, pa dijeninë e saj.
Vetë Guerreau pretendoi se droga ishte shtuar më herët në një gotë për përdorim personal, për të përballuar një atak paniku, dhe se nuk kishte ndërmend t’ia jepte deputetes. Megjithatë, ai nuk arriti të shpjegonte bindshëm se si substanca narkotike përfundoi në gotën e saj.
Deputetja dëshmoi se shampanja kishte një shije të pazakontë dhe shumë të ëmbël, dhe se pak minuta më vonë ajo filloi të ndjente të përziera, rrahje të shpejta të zemrës dhe shqetësime të forta fizike, duke u paraqitur menjëherë në spital.
Pasojat shëndetësore dhe hetimi
Testet toksikologjike konfirmuan një përqindje të lartë ekstazie në gjakun e Jossot, ndërsa një sasi e ngjashme e drogës u gjet edhe në banesën e Guerreau. Deputetja deklaroi se pas incidentit ka vuajtur nga probleme psikologjike dhe fizike, duke ndjekur trajtime mjekësore për më shumë se gjashtë muaj.
Dorëheqje dhe përjashtim politik
Gjatë procesit gjyqësor, Joel Guerreau e cilësoi veprimin e tij si një gabim të rëndë, duke e quajtur veten “të papërgjegjshëm”. Pas shpërthimit të skandalit, ai dha dorëheqjen nga Senati dhe u përjashtua nga partia e qendrës së djathtë Horizons, ku ishte anëtar.
