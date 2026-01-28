Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
90-vjetori, Kadare përjetësohet në bronz në vendin ku konsumonte kafenë çdo ditë
Transmetuar më 28-01-2026, 12:54

Gjeni i letrave shqipe, Ismail Kadare u përjetësua përmes një statuje në vendin ku konsumonte kafenë çdo ditë dhe që për të shërbente si vendtakim për të gjithë admiruesit që donin të kishin një kujtim me të.

“Kurrë skam qenë aq i emocionuar sa sot… në këtë hapësirë që Kadare e pëlqente shumë, nuk ka tavolinë e karrige ku nuk jem ulur. Dimër e verë, në çdo kohë. E shoh këtë monument si një prani. Kadare do të jetë tashmë i pranishëm në jetën tonë në përjetësi”, u shpreh Bujar Hudhri.

Bashkudhëtarja e jetës së tij, Helena Kadare, kujtoi me mall Ismailin teksa konsumoi kafenë prapë veprës.

Me idenë e aktorit Timo Flloko dhe mbështetjen e miqve të familjes Kadare, skulptura e derdhur në bronz u realizua nga Henri Nimami.

Miqtë dhe familjarët kujtuan në këtë përvjetor shkrimtarin e lirë që me veprën e tij u shndërrua në përfaqësuesin kryesor të letërsisë shqipe nëpër botë.

