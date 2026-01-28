Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ambasadori shqiptar në Pekin, takime për bashkëpunimin ekonomik Shqipëri-Kinë
Transmetuar më 28-01-2026, 12:01

Ambasadori shqiptar në Pekin, takime për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve: Kompani gjigante drejt Shqipërisë, interes për investime në infrastrukturë, turizëm dhe energji të gjelbër

Ambasadori shqiptar në Pekin, Riza Poda, priti drejtuesit e kompanisë shtetërore kineze “Heze Urban Construction Engineering Development Group” (HUCG), të kryesuar nga CEO, z. Jin Weibing.

“Heze Group” është një ndër kompanitë më të mëdha kineze, me mbi 1500 specialistë dhe mbi 96 patenta.

Gjatë takimit u diskutua gatishmëria e kompanisë për të zgjeruar aktivitetin në Shqipëri, sidomos në sektorin e infrastrukturës, ndërtimit të hoteleve dhe resorteve, dhe energjinë e rinovueshme, thuhet në një postim të ambasadës shqiptare.

Ambasadori Poda theksoi se Shqipëria mirëpret investimet kineze dhe sugjeroi edhe mundësinë e binjakëzimit të qytetit Heze me një qytet shqiptar.

Ky takim është një hap i rëndësishëm drejt bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimit të projekteve të përbashkëta.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...