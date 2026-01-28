GJKKO dënon Moisi Habilajn dhe Nezar Seitin. Ja sa vite burg do vuajnë

Tiranë – Gjykata Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka shpallur vendimin përfundimtar ndaj Moisi Habilajt dhe Nezar Seitit, të akuzuar si pjesë e një grupi kriminal.
Sipas vendimit të gjykatës, Moisi Habilaj u dënua me 15 vite burg, por për shkak të përfitimit nga gjykimi i shkurtuar, dënimi i tij u reduktua në 10 vite heqje lirie.
Po ashtu, GJKKO dënoi me 12 vite burg edhe Nezar Seitin, i konsideruar si “financieri” i grupit kriminal. Edhe për të, për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar u ul në 8 vite burg.
Pushim çështjeje për dy të pandehur
Në të njëjtin vendim, gjykata vendosi pushimin e çështjes penale për dy persona të tjerë të përfshirë në proces, Fatmir Minajn dhe Meridian Sulajn, duke mos gjetur prova të mjaftueshme për vijimin e ndjekjes penale ndaj tyre.
Çështje me impakt publik
Moisi Habilaj është një emër i njohur për opinionin publik, për shkak se është kushëri i ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri. Ky i fundit ishte akuzuar më herët se kishte favorizuar veprimtarinë e këtij grupi kriminal, çështje që solli jehonë të gjerë politike dhe mediatike në vend.
Vendimi i GJKKO-së vjen në kuadër të hetimeve dhe proceseve gjyqësore që lidhen me luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd