Flet i riu që pa tmerrin me sy në furgonin e ferrit me 7 viktima: Ja si ndodhi aksidenti?

Rumani – Detaje të reja po dalin në dritë lidhur me aksidentin tragjik rrugor në Rumani, ku humbën jetën shtatë tifozë të PAOK-ut dhe tre të tjerë mbetën të plagosur rëndë. Mes viktimave ndodhej edhe një shtetas shqiptar, ndërsa një tjetër bashkëkombës u plagos.
Një nga të mbijetuarit ka dhënë dëshminë e tij për momentet dramatike që paraprinë përplasjen fatale, duke ngritur dyshime mbi një defekt të mundshëm teknik në automjet.
Dëshmia e të plagosurit
Sipas dëshmisë së të riut, timoni i furgonit dyshohet se u bllokua gjatë një manovre parakalimi, për shkak të aktivizimit të sistemit të asistencës për mbajtjen e korsisë. “Timoni u bllokua gjatë parakalimit për shkak të ndihmësit të korsisë”, mësohet se i ka deklaruar ai mjekut grek Dimitris Koukoulas, i cili ndodhej në spitalin ku u transportuan të plagosurit.
Deklarata u bë publike nga vetë mjeku gjatë një interviste për televizionin shtetëror grek ERT.
Çfarë thonë autoritetet
Autoritetet rumune dhe ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë se kjo dëshmi mbetet për t’u verifikuar nga hetimi zyrtar. Sipas specialistëve, sistemi i asistencës për mbajtjen e korsisë çaktivizohet automatikisht në momentin kur shoferi aktivizon sinjalin e kthesës, pasi sistemi e “kupton” se ndryshimi i korsisë kryhet me qëllim.
Pamjet filmike të aksidentit tregojnë se sinjali i kthesës ishte i ndezur, çka nënkupton se, nëse sistemi funksiononte normalisht, ai nuk duhej të ndërhynte në drejtimin e timonit.
Çfarë është asistenca për mbajtjen e korsisë
Asistenca për mbajtjen e korsisë është një sistem i avancuar sigurie, i cili përdor kamera për të monitoruar vijëzimin horizontal të rrugës. Në rast devijimi të paqëllimshëm, sistemi ndërhyn lehtë në timon për ta rikthyer automjetin në korsi.
Megjithëse shoferi mbetet gjithmonë përgjegjës për drejtimin e mjetit, ky sistem konsiderohet ndihmës i rëndësishëm, veçanërisht në udhëtime të gjata ose në raste lodhjeje. Funksionimi i tij ndryshon nga një automjet në tjetrin, pasi disa sisteme kryejnë korrigjime të vazhdueshme për ta mbajtur mjetin në qendër të korsisë.
Momenti i aksidentit
Aksidenti ndodhi në Qarkun Timiş, në aksin rrugor DN6–E70, pranë qytetit Lugoj, në hyrje të unazës rrugore. Një kamerë e vendosur në një kamion që lëvizte në të njëjtën rrugë regjistroi momentin fatal.
Në pamje shihet furgoni i zi me dhjetë tifozë të PAOK-ut, i cili sapo kishte përfunduar një parakalim. Automjeti fillimisht lëviz drejt korsisë së djathtë, por më pas devijon papritur në korsinë e kundërt, duke u përplasur ballë për ballë me një kamion që vinte nga drejtimi i kundërt.
Përplasja ishte jashtëzakonisht e fortë. Furgoni përfundoi jashtë rruge, ndërsa sende të shumta u hodhën nga brenda mjetit. Bilanci tragjik ishte shtatë të vdekur dhe tre të plagosur rëndë, duke e kthyer udhëtimin drejt Lionit të Francës, ku tifozët synonin të ndiqnin ndeshjen e ekipit të tyre, në një nga aksidentet më të rënda rrugore që kanë tronditur komunitetin e tifozëve grekë.
