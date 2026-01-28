Zjarr në një hotel në Francë, evakuohen 83 persona

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 28-01-2026, 09:26
Të paktën 83 persona u evakuuan pasi një zjarr përfshiu çatinë e një hoteli me pesë yje në vendpushimin e skive Courchevel në Francë.
Zjarri shpërtheu gjatë natës dhe u përhap mbi çatinë e hotelit “Grand Alp”, ndërsa ekziston rreziku që flakët të përhapen në ndërtesat fqinje, raportojnë mediat e huaja.
Ekipet zjarrfikëse kanë ndërhyrë për të neutralizuar flakët.
