Autostrada e ‘vdekjes’ DN6 në Rumani, ku humbën jetën tifozët e PAOK, pati mbi 40 vdekje në 325 aksidente trafiku në vitin 2025

RUMANI- Rumunët e njohin atë si “rruga e vdekjes” dhe jo pa arsye. DN6, rruga kombëtare e vendit, ku dje pasdite ndodhi aksidenti vdekjeprurës rrugor, duke përfshirë tifozët e PAOK-ut, ka shënuar qindra aksidente rrugore dhe dhjetëra vdekje çdo vit. Autostrada fillon në Bukuresht dhe kalon shumë zona lokale të Rumanisë, duke përfshirë Aleksandrinë, Kraiovën, Filiasin, Caransebeş-in, Lugojin dhe Timishoarën, dhe përfundon në kufirin me Hungarinë.
Sipas mediave të huaja, vetëm në vitin 2025, u regjistruan 325 aksidente të rënda rrugore me 479 të lënduar dhe 43 persona humbën jetën, ndërsa viti 2017 ishte një nga vitet më vdekjeprurëse për këtë rrugë me 87 viktima. Mungesa e korsive dhe vijave ndarëse të trafikut dhe rreziku i vazhdueshëm që mund të shkaktohet nga parakalimet janë shkaqet kryesore të shumë aksidenteve rrugore.
Ndërkohë, megjithëse përdoret çdo ditë nga mijëra qytetarë, infrastruktura e saj ende nuk është përmirësuar plotësisht, gjë që e bën drejtimin e automjeteve atje një përvojë veçanërisht të rrezikshme. Edhe pse qeveria rumune ka njohur nevojën për të përmirësuar infrastrukturën rrugore, projektet vonohen dhe rreziqet mbeten të larta.
