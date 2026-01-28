Zbulohen trupat e pajetë të dy femrave në Selanik, provat e gjetura janë shqetësuese

Thriller me zbulimin e dy trupave të pajetë në Selanik të Greqisë, provat e gjetura janë shqetësuese.
Një 52 vjeçar është arrestuar për vrasjen e tyre ndërsa një person i dytë dyshohet se është përfshirë dhe po kërkohet nga policia lokale.
Sipas informacioneve, i arrestuari ka deklaruar se e ka vrarë gruan 46-vjeçare sepse ajo fliste me zë të lartë në telefon dhe më pas e ka hedhur trupin e saj në një kosh mbeturinash. Siç ka pranuar para policisë, ai ia ka ndërprerë jetën më 30 tetor 2024, duke i mbyllur gojën deri sa ajo vdiq nga asfiksia, në bodrumin e ndërtesës ku ndodheshin për përdorim të lëndëve narkotike.
Gruaja nuk kishte dhënë shenja jete që nga tetori i vitit 2024, ndërsa familjarët e saj, të cilët e kërkonin, kanë bërë kallëzim për zhdukje në muajin shkurt.
52-vjeçari pritet të dalë para hetuesit, ndërsa priten rezultatet e ekspertizës mjeko-ligjore për trupin e dytë të pajetë.
Policia tha se 52-vjeçari është përgjegjës për vdekjen e dy grave. Ai rrëfeu vdekjen e 46-vjeçares Maria Angelakoudi, e cila ishte zhdukur në tetor 2024. Sipas tij, trupi i skeletuar i gjetur në katin e katërt i përket 42-vjeçares Evridiki Koutsaki, e cila u zhduk më 23 korrik 2025. I dyshuari, përdorues droge, mohoi të kishte vrarë 42 vjeçaren. Megjithatë ai tha më vonë se ajo vdiq para syve të tij nga mbidoza e drogës.
52-vjeçari jetonte në bodrumin e një pallati apartamentesh në rrugën “Toger Angelaki” numër 6 në Menemeni të Selanikut . Kur oficerët e policisë së vrasjeve e rrethuan, ai u tha atyre se e kishte vrarë gruan 46-vjeçare së bashku me një person tjetër. Konkretisht, ai pretendoi se ata i shkaktuan vdekjen nga mbytja duke i mbyllur gojën.
Zbulimi i policisë
Ndërsa po kontrollonte ndërtesën e apartamenteve në rrugën “Lejtnant Angelaki”, në katin e katërt, policia gjeti një trup skeletor femëror të mbështjellë me një batanije. Apartamenti nuk kishte dritare dhe dukej i braktisur. 52-vjeçari i tha policisë se ishte trupi i një gruaje 42-vjeçare që vdiq në bodrumin e ndërtesës së apartamenteve nga përdorimi i drogës. Sipas deklaratës së tij, ai e mbështolli atë me një batanije dhe e vendosi në tualetin e apartamentit në katin e katërt. Ai mohoi ta kishte vrarë.
Kush janë gratë që ishin zhdukur?
Policia tani beson me siguri se 52-vjeçari është përgjegjës për vdekjen e dy grave. Ai rrëfeu vdekjen e 46-vjeçares Maria Angelakoudi, e cila ishte zhdukur në tetor 2024. Sipas tij, trupi i skeletuar i gjetur në katin e katërt i përket 42-vjeçares Evridiki Koutsaki, e cila u zhduk më 23 korrik 2025.
Selanik: Dyshime për krime në seri
Gjatë hetimeve policore, autoritetet zbuluan edhe një trup të dytë të pajetë, të mbështjellë me qilim dhe në gjendje të avancuar dekompozimi, në tarracën e katit të katërt të së njëjtës pallati. Edhe ky trup i përket një gruaje.
Ky zbulim ka ngritur dyshime te efektivët e Policisë për veprimtarinë e një vrasësi serial. Megjithatë, 52-vjeçari mohon se ka vrarë gruan e dytë, duke pretenduar se ajo ka ndërruar jetë në gjumë në banesën e tij dhe, duke mos ditur çfarë të bënte, ai e ka transportuar trupin në tarracën e ndërtesës.
Autoritetet policore po i shqyrtojnë me shumë kujdes pretendimet e tij, në pritje të përfundimeve të ekspertizës mjeko-ligjore për trupin e dytë, për të përcaktuar nëse vdekja e saj ka ardhur si pasojë e një veprimi kriminal.
52-vjeçari ndodhet në paraburgim dhe pritet të dalë para hetuesit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ai është i përfshirë edhe në raste të tjera zhdukjesh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd