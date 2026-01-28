BE jep 171 milionë euro: energji, internet, transport, çfarë përfiton Shqipëria

BE zbulon projektet për Ballkanin Perëndimor, Shqipëria mes përfituesve kryesorë me investime milionëshe
Komisioni Evropian ka bërë publike paketën e re të mbështetjes financiare për Ballkanin Perëndimor, në vlerën 171 milionë euro, ku Shqipëria renditet ndër përfitueset kryesore. Fondet synojnë zhvillimin e infrastrukturës, modernizimin e sektorëve strategjikë dhe nxitjen e sektorit privat në rajon.
Sipas njoftimit zyrtar, 91.8 milionë euro janë dedikuar për projekte infrastrukturore në katër vende të Ballkanit Perëndimor. Këto fonde pritet të gjenerojnë rreth 232 milionë euro investime totale në shtatë projekte që përfshijnë energjinë dixhitale, energjinë e pastër, transportin, mjedisin dhe kapitalin njerëzor.
Projekti më i madh që përfiton Shqipëria lidhet me ndërtimin e infrastrukturës kombëtare të internetit broadband, me një financim prej 35.7 milionë euro. Ky projekt pritet të mobilizojë rreth 110.6 milionë euro investime totale dhe të përfundojë në vitin 2032. Në kuadër të tij parashikohet shtrirja e rreth 7 mijë kilometrave fibër optike në tetë rajone të vendit, duke garantuar internet me shpejtësi të lartë për mbi 74 mijë familje dhe 858 institucione publike.
Një tjetër investim strategjik për Shqipërinë është elektrifikimi i linjës hekurudhore Durrës–Tiranë–Aeroport, me një financim prej 13.1 milionë euro. Projekti pritet të gjenerojë 25.1 milionë euro investime totale dhe të përfundojë në vitin 2026. Linja hekurudhore 42.1 kilometra do të funksionojë me sistem elektrik me zero emisione dhe shpejtësi deri në 120 km/orë, duke sjellë një standard të ri në transportin hekurudhor në vend.
Përveç projekteve direkte infrastrukturore, Shqipëria përfiton edhe nga programet rajonale që mbështesin sektorin privat. Paketa e Komisionit Evropian përfshin kontribute nga Instrumenti i Ndihmës Para-Anëtarësuese (IPA III), Fondi i Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) dhe Instrumenti i Reformës dhe Rritjes (RGF), të cilat mbështesin projekte në Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoni të Veriut.
Gjithashtu, 2.9 milionë euro janë ndarë për projekte asistence teknike në Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë, me fokus përgatitjen e investimeve të ardhshme në energji, ujë, inovacion dhe kërkim shkencor.
Paketa e re përfshin edhe 76.3 milionë euro për programe që synojnë forcimin dhe zhvillimin e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor, si pjesë e strategjisë së BE-së për rritjen ekonomike dhe afrimin e rajonit me standardet evropiane.
171 milionë euro për infrastrukturën dhe biznesin në katër vende të Ballkanit Perëndimor
BRUKSEL – Komisioni Evropian ka njoftuar një paketë mbështetjeje prej 171 milionë eurosh për të nxitur zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e sektorit privat në vendet partnere të Ballkanit Perëndimor.
Paketa e re e mbështetjes përfshin kontribute investimi nga burime të ndryshme financimi të BE-së: kontribut nga Instrumenti për Ndihmë Para-Anëtarësimi (IPA III) për një projekt në Bosnjë dhe Hercegovinë, kontribute nga donatorët bilateralë të Fondit të Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) për një projekt në Mal të Zi, si dhe kontribute nga Instrumenti i Reformës dhe Rritjes (RGF) për projekte në Shqipëri, Mal të Zi dhe Maqedoni të Veriut.
Sipas njoftimit të Komisionit Evropian, 91.8 milionë euro janë alokuar për projekte infrastrukturore në katër vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky financim pritet të mobilizojë 232 milionë euro investime totale në shtatë projekte në sektorë prioritarë, përfshirë dixhitalizimin, energjinë e pastër, kapitalin njerëzor, transportin dhe mjedisin.
Projektet kryesore përfshijnë: shtrirjen e infrastrukturës broadband në Shqipëri; përmirësimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut; ndërtimin dhe rinovimin energjetikisht efikas të objekteve arsimore në Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi; elektrifikimin e linjës hekurudhore Durrës–Tiranë në Shqipëri; si dhe projekte për furnizimin me ujë të pijshëm dhe trajtimin e ujërave të ndotura në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Këto projekte do të zbatohen nga partnerët e Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare.
Gjithashtu, 2.9 milionë euro janë alokuar për katër projekte asistence teknike në Shqipëri dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, të cilat synojnë mbështetjen e investimeve të ardhshme në sektorët e energjisë, ujit, inovacionit dhe kërkimit.
Paketa përfshin gjithashtu 76.3 milionë euro kontribute për programe që mbështesin sektorin privat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd