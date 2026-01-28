Dy të rinj qëllojnë me armë zjarri një person në Shijak. Shpallen në kërkim

Dy të dyshuar në kërkim, Policia dhe Prokuroria nisin hetimet
Shijak – Një konflikt i ndodhur mbrëmjen e së dielës në lagjen Kodër Shijak ka përfunduar me plagosjen e një personi me armë zjarri.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 22:30, shtetasit I. F., 38 vjeç dhe D. F., 35 vjeç (kushërinj), janë konfliktuar me shtetasin D. Ç., 45 vjeç. Gjatë përplasjes, 45-vjeçari është plagosur me armë zjarri dhe është transportuar në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Shërbimet e Policisë kanë ndërmarrë kontrolle intensive për kapjen e dy shtetasve të dyshuar, të cilët janë larguar nga vendngjarja pas incidentit.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e shkakut të konfliktit dhe dokumentimin ligjor të çështjes.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet po vazhdojnë dhe informacioni do të përditësohet në vijim.
Shijak/Informacion paraprak
Rreth orës 22:30, në lagjen Kodër Shijak, shtetasit I. F., 38 vjeç dhe D. F., 35 vjeç (kushërinj), janë konfliktuar me shtetasin D. Ç., 45 vjeç, dhe gjatë konfliktit 45-vjeçari është plagosur me armë zjarri dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Shërbimet e Policisë po ushtrojnë kontrolle për kapjen e dy shtetasve I. F. dhe D. F.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të këtij rasti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd