Nuk ndalet drama në ‘familjen’ e PAOK. Mësoi vdekjen tragjike të 7 tifozëve, ndërron jetë një burrë në Greqi

Një tjetër lajm i trishtë ka goditur komunitetin e tifozëve të PAOK, pas tragjedisë rrugore në Rumani ku humbën jetën shtatë persona.
Sipas mediave greke, një tifoz 55-vjeçar i PAOK, i cili jetonte në qytetin e Larisës, ka ndërruar jetë pasi pësoi arrest kardiak, pak pasi u njoh me lajmin për aksidentin tragjik. Burime pranë familjes bëjnë me dije se mes viktimave të aksidentit ndodhej edhe një mik i tij i afërt, çka dyshohet se ka ndikuar rëndë në gjendjen e tij shëndetësore.
55-vjeçari ishte një mbështetës i njohur dhe i përkushtuar i skuadrës së Selanikut. Ai vuante prej kohësh nga probleme kardiake dhe, sipas mediave greke, kishte planifikuar të kryente një ndërhyrje në zemër në ditët në vijim.
Ngjarja e fundit e çon më tej dhimbjen që ka përfshirë tifozët e PAOK, të tronditur nga humbja e bashkëmbështetësve të tyre në aksidentin fatal, duke e kthyer këtë periudhë në një nga më të errëtat për komunitetin e klubit.
