Rivale për Kejsin që doli me zarf të zi, Ina shpërthen ndaj Stelinës

Keijsi u përjashtua nga gara për Çmimin e Madh këtë të martë, kjo pas përsëritjes së gjuhës denigruese që banori ka përdorur kundrejt Kristit.
Stelina, ish e dashura e Keijsit, u shpreh se ky ishte një vendim i merituar dhe se i bëhej qejfi që Keijsi doli, pasi sipas saj, ai nuk i lejonte banorët e tjerë të tregonin vlerat e tyre.
“Patjetër i merituar. Ishte dhe krenar. Patjetër që më bëhet qejfi. Këtu ka shumë njerëz me vlera që nuk po i përcjellin dot vlerat e tyre, sepse Keijsi bërtiste me gishta në vesh dhe nuk i linte të tjerët që t’i tregonin”, tha Stenila.
Nga ana tjetër, Ina iu kthye duke i thënë se për hir të asaj që Stelina dhe Keijsi kanë kaluar, banorja nuk duhet t’i thoshte këto fjalë: “Para dy javësh ia dije vlerat Keijsit. Ai është një njeri që ka lënë gjurmë në jetën tënde. Të paktën, për hir të asaj që keni kaluar së bashku, nuk duhet ta thoje”.
