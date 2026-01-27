Ina akuzon Stenaldon: ‘Maniak që sheh çdo femër’!

Ditët e fundit në shtëpi debatet nuk kanë pasur fund. Një prej tyre ishte dhe ai mes Inës dhe Stenaldos, me këtë të fundit që u akuzua nga banorja si maniak që sheh çdo femër që vjen në shtëpi.
Stenaldo: Turp t’i vijë Keijsit, Inës dhe këtij tjetrit (Rogertin) që do dalë avash-avash.
Ina: Çdo gjë është shkak-pasojë. Stenaldo gjithë kohës më është drejtuar me fjalë të ulëta. ‘E dimë çfarë përfaqëson ti’. Të prekësh një femër në moral, nuk të bën më shumë burrë. Gjithçka ka nisur aty jashtë. Ti ishe lënduar nga këmbët dhe Keijsi të tha: ‘Stenaldo, a të duhet ndihmë’ dhe ti gjithë neveri i the: ‘Nuk më duhet ndihma jote’. Gjithë kohës më je drejtuar mua dhe Keijsit me një gjuhë urryese, a thua se ke një mllef. Keijsi i tha që harrove Juelën dhe re në dashuri me Baby G, edhe unë i thashë je maniak femrash.
Stenaldo: Nëse Kristi do të kishte qenë shkak i daljes së Keijsit me zarf të zi, atëherë do të kisha qenë dhe unë. Është e rëndë të dëgjosh që unë jam një maniak vajzash.
Ina: Ashtu siç është e rëndë të më thuash mua një femër të pamoralshme.
Stenaldo: Ina, ti ke ardhur me një puthje këtu. Është e vërteta jote. Të të vijë zor për njeriun që përfaqëson.
Baby G: Stenaldo është një djalë me shumë kulturë, respekt dhe logjik. Maniak? Në asnjë mënyrë.
