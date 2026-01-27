‘Do të vijë ndonjë gjë tjetër në gojë’! Hapet zarfi i dytë i zi, Keijsi përjashtohet nga gara. Banorët as denjojnë ta përshëndesin

Keijsi Hyseni është larguar mbrëmjen e sotme nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, pas leximit të një zarfi të zi që i dha fund menjëherë rrugëtimit të tij në spektakël.
Vendimi i produksionit erdhi pas shfaqjes së një klipi nga një përballje e një nate më parë, ku u konstatuan sjellje të papërshtatshme ndaj banorit Kristi. Për këtë arsye, Vëllai i Madh vendosi ndërprerjen e menjëhershme të pjesëmarrjes së Keijsit në lojë.
Zarfi i zi u lexua pa u hapur diskutim në studio, menjëherë pas transmetimit të pamjeve përkatëse, duke e bërë vendimin përfundimtar dhe të pakthyeshëm.
Largimi i Keijsit shkaktoi reagime të ndryshme mes banorëve të shtëpisë. Një pjesë e vogël e tyre e shoqëruan deri te dera e kuqe, ndërsa pjesa tjetër zgjodhi të qëndrojë në sallon. Kjo situatë solli edhe një debat të shkurtër mes Selin dhe Mateos, pasi ky i fundit vendosi ta përcillte Keijsin në dalje.
Ky ishte zarfi i dytë i zi i lexuar gjatë mbrëmjes. Më herët, një tjetër zarf i zi iu drejtua banorit Rogert Sterkaj, i cili u paralajmërua për sjelljen e tij ndaj banorëve dhe u dërgua në televotim të përhershëm.
Ngjarjet e fundit tregojnë se produksioni i Big Brother VIP po ndjek një linjë të rreptë ndaj respektimit të rregullave dhe etikës së bashkëjetesës brenda shtëpisë.
