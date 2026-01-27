Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Do’s & Don’ts, e mërkurë 27 janar. Zodiaku ekstrem për sot: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë nga të 12 shenjat e horoskopit
Transmetuar më 27-01-2026, 23:05

Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për të gjitha shenjat e horoskopit sot [E mërkurë 28.01.2026] nga Angeliki Manousaki

Mosmarrëveshje të vjetra, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, krijimtari dhe ndryshime në horizont.

Do’s dhe Don’ts vijnë për të vendosur rregull – tek situatat dhe tek vetja jote.

Ky është Zodiaku Ekstrem dhe kushdo që mund ta durojë

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

